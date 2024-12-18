Илон Маск назвал агентство Reuters проплаченной пропагандой

Авторы Reuters написали критический материал о компании Tesla американского предпринимателя Илона Маска. Бизнесмен прокомментировал публикацию на своей странице в социальной сети X* (бывшая Twitter).
Один из пользователей Сети обратил внимание, что тексты против Маска могли быть профинансированы администрацией президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Юзер также посчитал странным, что СМИ вдруг высказалось против деятельности Tesla.
«Да, это многое объясняет. Позор, Рейтер. Проплаченная пропаганда!» — прокомментировал Маск.
Бизнесмен неоднократно обвинял СМИ в предвзятости. Так, его критике подвергались New York Times, Associated Press и другие издания.
Ранее предпринимателя назвали «мини-Гитлером» из-за его политики в принадлежащей ему X. Маск дал чуть больше свободы слова в соцсети, за что его окрестили расистом и ненавистником.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.