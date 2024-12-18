Политолог Сакс: США политикой в отношении Киева провоцируют ядерную войну

Соединенные Штаты обостряют ситуацию вокруг Украины. Таким образом они провоцируют ядерную войну, заявил американский политолог Джеффри Сакс в беседе с журналистом Такером Карлсоном.
Он добавил, что Вашингтон «со смехом отмахивается» от каждого заявления РФ. Москва неоднократно указывала на угрозу ядерной войны, которую распространяют западные страны. Пока осознание того, что это действительно может произойти, к мировым лидерам не пришло.
«Президент Путин вновь сказал, что мы насмехаемся над “красными линиями”. Неужели нашей безопасности способствует то, что у США даже нет обсуждения этой темы?» — вопросил Сакс.
Он добавил, что на данный момент мы наблюдаем эскалацию кризиса. Сакс обратил внимание на политику США в отношении РФ. Власти одобрили удары американским оружием по России. Официальный Вашингтон с таким решением не спорит.
«Но это невероятно! Как бы мы себя чувствовали, если бы Россия атаковала Соединенные Штаты?!» — провел параллель политолог.
Сакс также раскритиковал деятельность госсекретаря США Энтони Блинкена и помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана. По его словам, эти люди некомпетентны в своих должностях. Они обязаны обеспечивать безопасность американских граждан, однако в последние годы она только ослабла.
Ранее Сакс отмечал, что США и НАТО лишились компетентного руководства. Он неуверен, что американский лидер Джо Байден находится в соответствующей физической и умственной форме.