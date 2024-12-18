Политолог Сакс: США политикой в отношении Киева провоцируют ядерную войну

Сакс также раскритиковал деятельность госсекретаря США Энтони Блинкена и помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана. По его словам, эти люди некомпетентны в своих должностях. Они обязаны обеспечивать безопасность американских граждан, однако в последние годы она только ослабла.