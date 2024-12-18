Руководители регионов СФО подвели итоги уходящего года

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и главы сибирских регионов обсудили промежуточные итоги социально-экономического развития регионов Сибири в 2024 году и задачи на ближайшую перспективу.
Полпред охарактеризовал ситуацию в Сибири как устойчивую. Совместными усилиями регионам удалось обеспечить поступательное развитие в социально-экономической и общественно-политической сферах. Анатолий Серышев призвал поддержать курс Президента России на укрепление суверенитета страны и достижение национальных целей. «Это наша приоритетная задача и персональная ответственность», — сказал он.
Ключевым вопросом совещания стала тема национальных проектов — в 2024 году завершается пятилетний цикл их реализации. За истекший период на мероприятия нацпроектов в регионах Сибири было выделено около 1 трлн рублей, в том числе более 600 млрд из федерального бюджета. Нацпроекты позволили заметно обновить социальную, научно-образовательную и транспортную инфраструктуру, повысить доступность государственных и муниципальных услуг.
В 2025 году будет дан старт реализации новых национальных проектов. Они станут маршрутом для достижения национальных целей развития. «Нацпроекты построены вокруг человека и его интересов, люди должны ощущать позитивные изменения», — подчеркнул Анатолий Серышев. В числе тем, важных для сибирских регионов, были названы безаварийное прохождение отопительного периода, работа жилищно-коммунального комплекса, догазификация сибирских городов, которые уже подключены к источникам газа, восстановление прав участников долевого строительства.
Сфера ЖКХ находится под постоянным личным контролем полномочного представителя. Он отметил, что для модернизации коммунальных систем необходимо привлекать ресурсы нацпроектов и внебюджетное финансирование. В целом, по словам полномочного представителя, экономика Сибири сохраняет устойчивость к вызовам и остаётся привлекательной для инвесторов. За девять месяцев 2024 года существенно выросли инвестиции в основной капитал, позитивная динамика фиксируется и в промышленном производстве. Отдельно полпред остановился на теме помощи участникам спецоперации и членам их семей.
«При реализации мер адресной социальной поддержки важно обеспечить равенство и охватить вниманием всех граждан, выполняющих боевые задачи, вне зависимости от воинского звания и статуса», — подчеркнул Анатолий Серышев. Он также поблагодарил работников, участвующих в восстановлении инфраструктуры и налаживании мирной жизни на подшефных территориях в Луганской Народной Республике, Донецкой Народной Республике и Запорожской области.
В числе приоритетов развития полномочный представитель обозначил формирование технологического суверенитета страны. При этом особую важность приобретает развитие беспилотных летательных аппаратов. На базе вузов и техникумов Сибирского федерального округа развёрнута подготовка специалистов для новых перспективных отраслей. «В каждом регионе Сибири создан задел для развития сферы БПЛА», — сказал Анатолий Серышев.
Он напомнил главам сибирских регионов о том, что в новой Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2030 года отражён подход к Сибири как к единой территории, без дробления на макрорегионы. Важной составляющей новой Стратегии полпред назвал опорные населённые пункты, для которых предусмотрены меры ускоренного социально-экономического и инфраструктурного развития.
«Реагируя на глобальные структурные изменения, наша страна создаёт условия для динамичного внутреннего развития, тем самым обретая ещё большую силу и устойчивость. Уверен, объединив усилия, мы сможем внести ещё больший вклад в развитие страны, укрепление её конкурентоспособности и выполнение поставленных Президентом России задач по развитию экономики, социальной сферы и обеспечению благополучия граждан», — заключил Анатолий Серышев.
После заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе губернатор Красноярского края Михаил Котюков провёл заседание Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» — руководитель региона является действующим председателем Совета МАСС. Члены ассоциации обсудили план мероприятий по реализации Стратегии развития Сибирского федерального округа до 2035 года с учётом новых национальных проектов, единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, а также Стратегии пространственного развития РФ на период до 2030 года. Кроме того, члены Совета обсудили представительство Сибирского федерального округа в Китайской Народной Республике и организацию единой площадки сибирских регионов на Петербургском экономическом форуме в будущем году.