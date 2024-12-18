Руководители регионов СФО подвели итоги уходящего года

После заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе губернатор Красноярского края Михаил Котюков провёл заседание Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» — руководитель региона является действующим председателем Совета МАСС. Члены ассоциации обсудили план мероприятий по реализации Стратегии развития Сибирского федерального округа до 2035 года с учётом новых национальных проектов, единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, а также Стратегии пространственного развития РФ на период до 2030 года. Кроме того, члены Совета обсудили представительство Сибирского федерального округа в Китайской Народной Республике и организацию единой площадки сибирских регионов на Петербургском экономическом форуме в будущем году.