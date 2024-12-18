Глава ЦРУ отправился в Катар для переговоров по сектору Газа

В ноябре 2023 года Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. За неделю группировка освободила 110 человек. По данным Израиля на 1 сентября 2024 года, из 97 остающихся у ХАМАС заложников только 64 числятся живыми.