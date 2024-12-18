Трюдо считает неурядицы в своей партии семейной ссорой

ОТТАВА, 18 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает последние события, произошедшие внутри возглавляемой им Либеральной партии, семейной ссорой, а лидера канадской оппозиции Пьера Пуальевра он сравнил с отрицательным сказочным персонажем Гринчем — похитителем Рождества. Об этом глава правительства заявил во вторник, выступая на рождественской вечеринке Либеральной партии Канады. Его выступление транслировали национальные телеканалы.
«Как и в большинстве семей, и у нас иногда случаются ссоры во время праздников, — обратился Трюдо к собравшимся, имея в виду недавний скандальный уход из правительства вице-премьера и главы Минфина Христи Фриланд. — Но, как и большинство семей, мы сможем через это пройти». Премьер-министр добавил, что «в политике всегда бывают трудные дни и большие проблемы», с которыми, утверждал он, возглавляемая им партия должна справиться.
Своих политических оппонентов из Консервативной партии Канады, которые требуют его отставки, Трюдо обвинил в популизме. «Просто посмотрите на их нынешнего Гринча, я имею в виду их лидера [Пуальевра], — сказал глава правительства. — Совершенно ясно, что Пьер Пуальевр скажет и сделает все что угодно, лишь бы его избрали [премьер-министром]». Он обвинил лидера оппозиции в том, что тот выступал против абортов и не поддержал инициативу Трюдо о рождественских налоговых каникулах для канадцев с отменой на два месяца федерального налога на товары и услуги, против чего была и Фриланд.
16 декабря Фриланд объявила, что уходит в отставку, так как Трюдо решил лишить ее портфеля министра финансов и перевести на другую работу. В тот же день об уходе из правительства объявил и министр жилищного строительства, инфраструктуры и общин Шон Фрейзер.
Это спровоцировало критику в адрес премьер-министра со стороны оппозиции и некоторых общественных деятелей, которые потребовали его немедленной отставки, так как он не может контролировать свой кабмин. Более того, несколько депутатов-либералов высказались за то, чтобы Трюдо покинул пост главы Либеральной партии Канады. Вечером того же дня премьер-министр заявил, что не собирается покидать свой пост.