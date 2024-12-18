Трюдо считает неурядицы в своей партии семейной ссорой

Своих политических оппонентов из Консервативной партии Канады, которые требуют его отставки, Трюдо обвинил в популизме. «Просто посмотрите на их нынешнего Гринча, я имею в виду их лидера [Пуальевра], — сказал глава правительства. — Совершенно ясно, что Пьер Пуальевр скажет и сделает все что угодно, лишь бы его избрали [премьер-министром]». Он обвинил лидера оппозиции в том, что тот выступал против абортов и не поддержал инициативу Трюдо о рождественских налоговых каникулах для канадцев с отменой на два месяца федерального налога на товары и услуги, против чего была и Фриланд.