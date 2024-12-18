ГА ООН приняла резолюцию России против неонацизма, США и ФРГ голосовали против

«Государства, голосующие за резолюцию, поддерживают усилия против отрицания нашей общей истории, против нацизма, против расистской и ксенофобской риторики, против проявлений исламофобии, христианофобии, афрофобии и антисемитизма. Борьба против этого зла одна из важнейших задач ООН, которая была создана как ответ на ужасы и преступления нацизма и фашизма», — сказано в сообщении российского постпредства при ООН.