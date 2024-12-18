Суд Курска отправил в СИЗО жительницу Приангарья по подозрению в госизмене

Ленинский районный суд Курска по ходатайству следствия 17 декабря отправил под арест жительницу Иркутской области на два месяца. Женщина подозревается в совершении госизмены, пишет ИА IrkutskMedia.
Как передает «Коммерсантъ» (18+), суд учел тяжесть инкриминируемого преступления, а также то, что она не имеет официального источника дохода и может попытаться скрыться от правосудия. Постановление подлежит обжалованию.
По версии следствия, которое ведет управление ФСБ Курска, Светлана С. для участия в боевых действиях против России попыталась перейти линию боевого соприкосновения в районе Суджи, а далее проследовать на территорию Украины. Правоохранители задержали фигурантку.