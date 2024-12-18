Таллахасси
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд Курска отправил в СИЗО жительницу Приангарья по подозрению в госизмене

Женщина попыталась перейти линию боевого соприкосновения в районе Суджи.

Источник: IrkutskMedia.ru

Ленинский районный суд Курска по ходатайству следствия 17 декабря отправил под арест жительницу Иркутской области на два месяца. Женщина подозревается в совершении госизмены, пишет ИА IrkutskMedia.

Как передает «Коммерсантъ» (18+), суд учел тяжесть инкриминируемого преступления, а также то, что она не имеет официального источника дохода и может попытаться скрыться от правосудия. Постановление подлежит обжалованию.

По версии следствия, которое ведет управление ФСБ Курска, Светлана С. для участия в боевых действиях против России попыталась перейти линию боевого соприкосновения в районе Суджи, а далее проследовать на территорию Украины. Правоохранители задержали фигурантку.