Игорь Кобзев принял участие в совещании под руководством Анатолия Серышева

Участие в совместном заседании Совета при полпреде президента России в СФО и Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» (МАСС) принял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В центре внимания участников были задачи на 2025 год, вытекающие из долгосрочных стратегических приоритетов, определенных президентом России. Полпред охарактеризовал ситуацию в Сибирском федеральном округе как устойчивую и отметил, что совместными усилиями удалось обеспечить поступательное развитие в социально-экономической и общественно-политической сферах. Он призвал поддержать курс президента России на укрепление суверенитета страны и достижение национальных целей.
Ключевым пунктом повестки совещания стала тема национальных проектов. В 2024 году завершается пятилетний цикл их реализации, и за истекший период на мероприятия нацпроектов в регионах Сибири было выделено около 1 триллиона рублей, включая более 600 миллиардов из федерального бюджета. Это позволило заметно обновить социальную, научно-образовательную и транспортную инфраструктуру, а также повысить доступность государственных и муниципальных услуг. В 2025 году начнется реализация новых национальных проектов, направленных на достижение национальных целей развития государства.
Анатолий Серышев подчеркнул, что нацпроекты ориентированы на человека и его интересы, и люди должны ощущать позитивные изменения. Значительное внимание было уделено работе жилищно-коммунального комплекса и безаварийному прохождению отопительного периода. Также обсуждалось восстановление прав участников долевого строительства, и было отмечено, что в Иркутской области нет проблемных объектов в этой сфере. Полномочный представитель отметил устойчивость экономики Сибири к вызовам и ее привлекательность для инвесторов. За девять месяцев 2024 года инвестиции в основной капитал выросли на 108% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В рамках совещания была отмечена позитивная динамика в промышленном производстве: с января по октябрь показатель составил 101,2%, и Иркутская область вошла в число субъектов с наиболее существенным ростом — 110%. Отдельное внимание было уделено промежуточным итогам исполнения Плана реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа. Анатолий Серышев поблагодарил окружной штаб при МАСС за активную работу по содействию реализации мероприятий плана. Полпред подчеркнул необходимость анализа итогов истекшего периода в январе 2025 года, определения приоритетных направлений и планирования совместных действий на предстоящий год.
Анатолий Серышев заключил, что страна, реагируя на глобальные структурные изменения, создает условия для динамичного внутреннего развития, обретая большую силу и устойчивость. Он выразил уверенность, что объединение усилий позволит внести еще больший вклад в развитие страны, укрепление ее конкурентоспособности и выполнение задач президента России по развитию экономики, социальной сферы и обеспечению благополучия граждан.
Также Игорь Кобзев принял участие в общем собрании членов МАСС, где рассмотрели организационные вопросы и утвердили план работы МАСС на 2025 год.