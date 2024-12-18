Игорь Кобзев принял участие в совещании под руководством Анатолия Серышева

Анатолий Серышев подчеркнул, что нацпроекты ориентированы на человека и его интересы, и люди должны ощущать позитивные изменения. Значительное внимание было уделено работе жилищно-коммунального комплекса и безаварийному прохождению отопительного периода. Также обсуждалось восстановление прав участников долевого строительства, и было отмечено, что в Иркутской области нет проблемных объектов в этой сфере. Полномочный представитель отметил устойчивость экономики Сибири к вызовам и ее привлекательность для инвесторов. За девять месяцев 2024 года инвестиции в основной капитал выросли на 108% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.