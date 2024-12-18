Джонсон сравнил киевский режим с неумеющими плавать пассажирами «Титаника»

Украинские власти в своих действиях похожи на пассажиров «Титаника», которые не умеют плавать, но делают все, что угодно, лишь бы ухватиться за ненадежную опору. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Deep Dive.