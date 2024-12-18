Украинские власти в своих действиях похожи на пассажиров «Титаника», которые не умеют плавать, но делают все, что угодно, лишь бы ухватиться за ненадежную опору. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
Такими словами он прокомментировал убийство начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, совершенное Киевом. В безвыходной ситуации режим делает безрассудное в надежде на чудо.
«Украина надеется, что это принесет им спасение. Этого не произойдет», — обратил внимание Джонсон.
Ранее также высказывалось мнение, что устранение Кириллова лишено военного смысла и направлено только на достижение террористических целей. Украина даже не пытается скрыть свою роль в этом инциденте.
Напомним, что теракт был совершен возле дома Кириллова. Взрывное устройство подорвалось во дворе на Рязанском проспекте. Вероятно, сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъезда.