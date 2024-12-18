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В Башкирии будет создан Детский совет при министерстве образования

В Башкирии утверждено положение о Детском совете при министерстве образования и науки Республики Башкортостан.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РБ.

Детский совет создается с целью содействия министерству образования в реализации государственной образовательной политики. Совет будет состоять из 12 членов в возрасте от 12 до 18 лет. Он будет формироваться на конкурсной основе по рекомендации органов местного самоуправления в сфере образования.

Члены совета смогут участвовать в разработке предложений по улучшению системы образования, том числе по вопросам развития инфраструктуры образовательных учреждений, повышения качества обучения, внедрения новых методик и технологий.