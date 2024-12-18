В Башкирии будет создан Детский совет при министерстве образования

Детский совет создается с целью содействия министерству образования в реализации государственной образовательной политики. Совет будет состоять из 12 членов в возрасте от 12 до 18 лет. Он будет формироваться на конкурсной основе по рекомендации органов местного самоуправления в сфере образования.