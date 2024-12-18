Глава Екатеринбурга предложил посыпать тротуары реагентами

По словам градоначальника, вопросы по содержанию дорожно-уличной сети постоянно поступают от жителей. Ежедневно в уборке улиц задействовано более 200 единиц техники и 400 специалистов.
«Декабрь был нехарактерный, с плюсовыми температурами, затем заморозки и после гололед. Здесь хотелось бы посоветоваться с жителями еще. Я уверен, что есть вопросы по применению противогололедных материалов. Вопрос дискуссионный, потому что мы принципиально на тротуарах применяем мелкофракционный щебень или песок», — отметил глава.
Он предложил выделить какой-то район, в котором в качестве эксперимента пешеходные зоны будут посыпать реагентами. Он напомнил, что «Бионорд» — агрессивный материал.