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Глава Екатеринбурга предложил посыпать тротуары реагентами

Пешеходные дорожки в Екатеринбурге могут начать вновь посыпать противогололедными реагентами. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов во время прямой линии.

По словам градоначальника, вопросы по содержанию дорожно-уличной сети постоянно поступают от жителей. Ежедневно в уборке улиц задействовано более 200 единиц техники и 400 специалистов.

«Декабрь был нехарактерный, с плюсовыми температурами, затем заморозки и после гололед. Здесь хотелось бы посоветоваться с жителями еще. Я уверен, что есть вопросы по применению противогололедных материалов. Вопрос дискуссионный, потому что мы принципиально на тротуарах применяем мелкофракционный щебень или песок», — отметил глава.

Он предложил выделить какой-то район, в котором в качестве эксперимента пешеходные зоны будут посыпать реагентами. Он напомнил, что «Бионорд» — агрессивный материал.

ЖКХ