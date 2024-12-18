Изменит жизнь владельцев собак: новый закон приняли в Приморье в трёх чтениях

Закон, который касается владельцев домашних животных, принят в Приморье в трёх чтениях. Теперь хозяева обязаны соблюдать новые требования к выгулу и содержанию своих питомцев и в обязательном порядке чипировать собак, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Законодательное Собрание Приморского края.
Как пояснил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Андрей Андрейченко, правила содержания домашних животных установлены федеральным законом «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». При этом региональные органы могут вводить дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних питомцев. Так, в новой редакции краевого закона закреплена обязанность владельцев регистрировать и, в том числе, чипировать принадлежащих им собак.
Принятый сегодня, 18 декабря, в трех чтениях законопроект уточняет перечень дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их нахождению в общественных местах, их содержанию на территории частных домовладений и в многоквартирных домах. Также согласно принятым поправкам правительство региона может устанавливать иные требования к содержанию домашних питомцев.
«Цель нововведений — сформировать культуру обращения с животными. Ожидается, что они будут сподвигать граждан более ответственно относиться к своим питомцам и соблюдать права соседей, а значит, позволят снизить количество конфликтных ситуаций, которые нередко возникают между владельцами домашних животных и другими жителями из-за выгула собак без поводка или нежелания убирать за питомцами. Поправки также призваны уменьшить прирост численности безнадзорных животных за счет потерявшихся или брошенных владельцами собак», — сообщается в ЗС ПК.
Ранее ИА PrimaMedia писало, что среди обязательных требований закона — регистрация домашних животных. А среди условий регистрации собак — обязательная установка чипа. После этого животное фотографируют и вносят данные о нем в компонент «Хорриот» ФГИС ВетИС. После завершения регистрации владельцу направляется соответствующая выписка. Сама регистрация — бесплатная, а вот за чип владелец заплатит от 500 рублей. Уклонения от требований повлекут за собой предупреждение или штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей; должностным лицам — от 20 до 50 тысяч рублей; юридическим лицам — от 50 до 100 тысяч рублей.
Согласно новому документу, также возрастают штрафы за нарушение правил нахождения домашних животных в общественных местах на территории муниципальных образований Приморского края. Теперь они составят от 5 до 10 тысяч рублей для граждан и от 20 до 50 тысяч рублей для должностных лиц. Изменения наблюдаются и в статье о «нарушениях требований порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на территории Приморского края». Здесь штрафы возросли до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 100 тысяч рублей для юридических лиц.
Напомним, что согласно региональным правилам нахождения домашних животных в общественных местах, утвержденным постановлением правительства Приморского края от 22.02.2022 N 89-пп, выгул собак разрешен только в наморднике и на поводке, длина которого должна исключать неконтролируемое перемещение. Собак нельзя выгуливать без сопровождающего лица на пляжах, детских и спортивных площадках, территориях учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания граждан, культуры и спорта, а также в иных не предназначенных для этого местах. Владельцы обязаны обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности домашних животных непосредственно после их образования в общественных местах.
Несоблюдение этих и других правил в соответствии с краевым законом об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, при повторном нарушении — от двух тысяч до пяти тысяч рублей.