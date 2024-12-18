Изменит жизнь владельцев собак: новый закон приняли в Приморье в трёх чтениях

Согласно новому документу, также возрастают штрафы за нарушение правил нахождения домашних животных в общественных местах на территории муниципальных образований Приморского края. Теперь они составят от 5 до 10 тысяч рублей для граждан и от 20 до 50 тысяч рублей для должностных лиц. Изменения наблюдаются и в статье о «нарушениях требований порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на территории Приморского края». Здесь штрафы возросли до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 100 тысяч рублей для юридических лиц.