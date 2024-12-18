Салливан одобрил идею об участии КНР в урегулировании украинского конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал логичной идею избранного американского лидера Дональда Трампа о привлечении Китая к процессу урегулирования украинского конфликта.
«Идея о том, что Китай может каким-то образом быть участником переговоров об установлении справедливого мира на Украине, не безумна, — сказал Салливан, выступая в культурном центре 92NY в Нью-Йорке. — Думаю, что озвученная Трампом мысль логична, я также думал об этом».
Салливан отметил, что КНР является постоянным членом Совета Безопасности ООН и представляет собой «значимого игрока на мировой арене». Советник Байдена добавил, что обсуждал роль, которую Пекин мог бы сыграть в урегулировании конфликта, с представителями Китая, европейских стран и Украины. При этом, по его словам, Вашингтону не хотелось бы, чтобы Китай стал «основным посредником» в европейских делах.
Ранее в декабре Трамп заявил о необходимости срочно «прекратить огонь и начать переговоры» о завершении украинского конфликта, отметив, что в переговорном процессе «может помочь Китай». Избранный американский лидер считает, что в противном случае украинский кризис «может перерасти во что-то гораздо большее и сильно худшее».
Глава МИД КНР Ван И 17 декабря заявил, что Пекин всегда придерживался объективной позиции в отношении украинского конфликта. Он отметил, что Китай продолжит играть конструктивную роль в его политическом урегулировании.