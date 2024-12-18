Салливан одобрил идею об участии КНР в урегулировании украинского конфликта

Салливан отметил, что КНР является постоянным членом Совета Безопасности ООН и представляет собой «значимого игрока на мировой арене». Советник Байдена добавил, что обсуждал роль, которую Пекин мог бы сыграть в урегулировании конфликта, с представителями Китая, европейских стран и Украины. При этом, по его словам, Вашингтону не хотелось бы, чтобы Китай стал «основным посредником» в европейских делах.