Размер пенсии работающих пожилых жителей Башкирии вырастет в январе 2025 года.

Уровень индексации будет считаться не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером. Например, работающий пенсионер получает сейчас 19 527,94 рублей в месяц. А будь он неработающим, получал бы 36 351,59 рубль. Предполагаемый коэффициент инфляции, а, следовательно, и индексации 1 января 2025 года составит 7,3%. Расчет индексации будет производиться, исходя из суммы в 36 351,59 рубль (то есть с учетом всех индексаций). Таким образом, пенсия у работающего пенсионера вырастет на 2 653,11 рубля в месяц (7,3% от 36 351,59 рубля). Итого на руки он будет получать 22 181,05 рублей (19 527,94 тысяч + 2 653,11 рубля). Таким образом, пенсионер получит индексацию с учетом всех пропущенных за время работы повышений, но сама пенсия будет выплачиваться с учетом индекса за 2025 год.