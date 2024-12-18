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Депутаты Челябинска одобрили бюджет на 2025 год с дефицитом 0,6 млрд

Депутаты Челябинской гордумы одобрили бюджет на 2025 год с дефицитом 0,6 млрд, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ожидаемые доходы в следующем году определены на уровне 60,2 млрд рублей, расходы — 60,8 млрд.

Более 96% расходов запланированы в рамках 32 муниципальных программ.

Так, почти 55% от всей суммы — это расходы на образование, 33,2 млрд рублей. Более 15% — 9,4 млрд рублей — предназначены на реализацию социальной политики.

Почти 6,7 млрд рублей обеспечивают раздел «Национальная экономика». Он включает в себя затраты на ремонт, строительство городских дорог, развитие транспортной инфраструктуры города и так далее.

Более 3,1 млрд рублей по проекту будет направлено на сферу ЖКХ, в том числе благоустройство, 2,4 млрд — на развитие физической культуры и спорта, 2,2 млрд — на культуру и кинематографию.

Предусмотрены также расходы на охрану окружающей среды и обеспечение национальной безопасности и правоохранительную деятельность.

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