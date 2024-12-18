Лукашенко: между Беларусью и Катаром сложились отношения настоящей дружбы и доверия

«В нашей стране высоко ценят достижения катарского руководства, деятельность которого направлена на устойчивое развитие своего государства, укрепление благополучия его населения и сохранение порядка на родной земле», — констатировал белорусский лидер в поздравлении эмиру Катара.
Глава государства подчеркнул, что Минск поддерживает усилия Дохи по прекращению региональных конфликтов, восстановлению безопасности и установлению мира на Ближнем Востоке.
«Рад отметить, что наши народы имеют общие взгляды на традиционные семейные ценности, необходимость сохранения культурного наследия и национальной самоидентификации», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко приветствовал готовность шейха Тамима бен Хамада аль-Тани прибыть в Беларусь с визитом и обсудить шаги по повышению динамики двустороннего сотрудничества. Президент пригласил Эмира Катара посетить Минск в теплый сезон, с мая по сентябрь 2025 года.
В поздравительном послании шейху Абдалле бен Хамаду аль-Тани глава государства отметил, что между Беларусью и Катаром сложились отношения настоящей дружбы и доверия, о чем свидетельствуют активные межгосударственные контакты на всех уровнях, плодотворная совместная работа правительств по различным направлениям, взаимная поддержка на международной арене.