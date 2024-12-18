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Лукашенко: между Беларусью и Катаром сложились отношения настоящей дружбы и доверия

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил эмира Государства Катар шейха Тамима бен Хамада аль-Тани, его заместителя шейха Абдаллу бен Хамада аль-Тани и народ этой страны с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: AP 2024

«В нашей стране высоко ценят достижения катарского руководства, деятельность которого направлена на устойчивое развитие своего государства, укрепление благополучия его населения и сохранение порядка на родной земле», — констатировал белорусский лидер в поздравлении эмиру Катара.

Глава государства подчеркнул, что Минск поддерживает усилия Дохи по прекращению региональных конфликтов, восстановлению безопасности и установлению мира на Ближнем Востоке.

«Рад отметить, что наши народы имеют общие взгляды на традиционные семейные ценности, необходимость сохранения культурного наследия и национальной самоидентификации», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко приветствовал готовность шейха Тамима бен Хамада аль-Тани прибыть в Беларусь с визитом и обсудить шаги по повышению динамики двустороннего сотрудничества. Президент пригласил Эмира Катара посетить Минск в теплый сезон, с мая по сентябрь 2025 года.

В поздравительном послании шейху Абдалле бен Хамаду аль-Тани глава государства отметил, что между Беларусью и Катаром сложились отношения настоящей дружбы и доверия, о чем свидетельствуют активные межгосударственные контакты на всех уровнях, плодотворная совместная работа правительств по различным направлениям, взаимная поддержка на международной арене.

Лукашенко Александр
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