Лукашенко: между Беларусью и Катаром сложились отношения настоящей дружбы и доверия

В поздравительном послании шейху Абдалле бен Хамаду аль-Тани глава государства отметил, что между Беларусью и Катаром сложились отношения настоящей дружбы и доверия, о чем свидетельствуют активные межгосударственные контакты на всех уровнях, плодотворная совместная работа правительств по различным направлениям, взаимная поддержка на международной арене.