Сенат Олий Мажлиса соберется на очередное пленарное заседание

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Кенгаш Сената Олий Мажлиса принял постановление о созыве очередного пленарного заседания, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
«На заседании принято постановление о созыве 18 декабря 2024 года второго пленарного заседания Сената», — говорится в сообщении.
Парламентарии рассмотрят законы:
- «О Государственном бюджете РУз на 2025 год»;
- «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты РУз в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2025 год»;
- «О внесении изменений в Закон РУз “О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2024 год”;
- “О внесении изменений и дополнения в Налоговый кодекс РУз”;
- “О космической деятельности”;
- “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РУз в связи с дальнейшим развитием рынка ипотечного кредитования”;
- “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РУз в связи с дальнейшим совершенствованием правовых основ корпоративных отношений”;
- “О внесении изменений в некоторые законодательные акты РУз в связи с совершенствованием системы обеспечения сейсмической безопасности”;
- “О внесении изменения в статью 135 Уголовного кодекса РУз в связи с ужесточением мер наказания за преступление торговли людьми”;
- “О внесении дополнений и изменения в Закон РУз “О государственной пошлине”.
В повестке также вопрос об утверждении ряда постановлений Кенгаша Сената Олий Мажлиса.