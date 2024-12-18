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Сенат Олий Мажлиса соберется на очередное пленарное заседание

В повестке дня более десяти законов и утверждение ряда постановлений Кенгаша.

Источник: Uznews

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Кенгаш Сената Олий Мажлиса принял постановление о созыве очередного пленарного заседания, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

«На заседании принято постановление о созыве 18 декабря 2024 года второго пленарного заседания Сената», — говорится в сообщении.

Парламентарии рассмотрят законы:

  • «О Государственном бюджете РУз на 2025 год»;
  • «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты РУз в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2025 год»;
  • «О внесении изменений в Закон РУз “О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2024 год”;
  • “О внесении изменений и дополнения в Налоговый кодекс РУз”;
  • “О космической деятельности”;
  • “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РУз в связи с дальнейшим развитием рынка ипотечного кредитования”;
  • “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РУз в связи с дальнейшим совершенствованием правовых основ корпоративных отношений”;
  • “О внесении изменений в некоторые законодательные акты РУз в связи с совершенствованием системы обеспечения сейсмической безопасности”;
  • “О внесении изменения в статью 135 Уголовного кодекса РУз в связи с ужесточением мер наказания за преступление торговли людьми”;
  • “О внесении дополнений и изменения в Закон РУз “О государственной пошлине”.

В повестке также вопрос об утверждении ряда постановлений Кенгаша Сената Олий Мажлиса.

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