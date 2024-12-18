Над российским приграничьем сбили беспилотники. Военная операция, день 1029-й

09:02 По данным Bloomberg, кандидат Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог может посетить Москву после поездки в Киев в январе.
08:57 ❗️Украинский президент Владимир Зеленский в беседе с Le Parisien отметил, что сказал Трампу о своем желании не спешить с окончанием конфликта:
«Трамп знает о моем желании никуда не спешить в ущерб Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров не хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости».
08:53 NYT выяснил, что ряд американских конгрессменов-республиканцев, которые раньше активно выступали за помощь Украине, изменили свою позицию после победы Трампа.
08:44 По данным The New York Times, администрация действующего президента США Джо Байдена не успеет потратить все оставшиеся $5,6 млрд средств, которые были выделены конгрессом на поставки оружия и другой военной помощи Украине, а новый президент Дональд Трамп может и не закончить начатые поставки.
08:33 Глава назначенной Киевом военной администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил о повреждениях объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части региона.
08:28.
08:23 ⚡️ТАСС со ссылкой на МО сообщил, что крымские десантники уничтожили в районе Новоивановки Курской области американский танк Abrams.
08:17 Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге подчеркнул, что «никто извне Украины не может диктовать, когда и как ей вступать в переговоры». По его словам, страна заработала право самостоятельно принимать решения о переговорах по урегулированию конфликта.
08:13 Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС обозначил, что обмен Донбасса и Новороссии на членство Украины в НАТО не может быть условием для мирного соглашения:
«Это такая информационная пропагандистская уловка. Украина отдаст свою территорию. Что значит, отдаст? Это не ее территория, а все время пытается преподнести, что ей придется отдать. Это историческая территория России».
08:07.
08:03 ⚡️В Минобороны рассказали, что ночью дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника: два над Белгородской областью, один над Брянской и один над Курской.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1028-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.