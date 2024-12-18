Над российским приграничьем сбили беспилотники. Военная операция, день 1029-й

Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, один над Брянской и один над Курской. Крымские десантники ликвидировали американский танк Abrams в Курской области. Местные власти сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обозначил, что обмен Донбасса и Новороссии на членство Украины в НАТО не может быть условием для мирного соглашения, так как это «историческая часть РФ». «Газета.Ru» ведет хронику событий.