Точки роста. Как менялся Дзержинск в 2024 году?

Комфортнее и уютнее.
В 2024 году городской округ Дзержинск продолжил преображаться за счёт национальных, региональных и муниципальных проектов. Так, благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» в городе химиков появился новый парк «Молодёжный». На благоустройство его первой очереди из федеральной казны направили почти 88 млн руб. В парке планируется всё для комфортного отдыха — от спортивных площадок до памп-трека, от пешеходных дорожек с лавочками до арт-объектов.
Появилась в городе химиков в 2024 году и новая площадь — Узловая. Почти 6000 квадратных метров благоустроили по региональной программе «Дзержинск-100». В центре площади в годовщину присвоения Дзержинску почётного звания «Город трудовой доблести» 10 сентября торжественно открыли 25-метровую стелу. Она посвящена подвигу тружеников тыла, работавших на заводах города в годы Великой Отечественной войны.
По нацпроекту «Культура» преобразился Дзержинский театр кукол. В здании 1948 года постройки в полный порядок привели крышу, реконструировали великолепный фасад.
60 дворов благоустроили на 160 млн руб. в Дзержинске и посёлке Пыра. 80% средств на это город получил из областной казны.
Год от года город химиков становится зеленее. В 2024 году из муниципальной казны на озеленение направили около 6,3 млн руб. На улицах и площадях появились новые деревья, кустарники, цветы — всего около 145 тыс. видов растений.
Учиться, учиться, учиться.
Дети — тоже цветы жизни и будущее любого развивающегося города. С января по ноябрь 2024 года в Дзержинском перинатальном центре на свет появились 3737 малышей, а в школах города сейчас садятся за парты более 43 тыс. учеников, в том числе 23 тыс. первоклассников.
Что же делают в городе для подрастающего поколения? Более 300 млн руб. потратили в 2024 году на ремонт школьных пищеблоков, спортивных залов, а также на оборудование футбольных полей в 25 школах и детских садах.
Центр образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» открылся по нацпроекту «Образование» в 2024 году в школе № 25 посёлка Бабино, а в дзержинской школе № 37 начал работать «Кванториум». Здесь ребята могут заниматься робототехникой, программированием, физикой, биологией и химией.
Продолжают строить школу им. Александра Молева на 1100 мест. Кроме 44 классов, в образовательном учреждении будет бассейн с двумя чашами, три спортивных зала, актовый зал и библиотека.
Дороги и фасады.
Развивающийся город, где комфортно жить людям и работать бизнесу, нельзя представить без хороших дорог. В 2024 году Дзержинск получил более 850 млн руб. на дорожную кампанию. 780 млн руб. были выделены по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Это позволило отремонтировать более 27 км дорог и тротуаров.
Самые значимые объекты — реконструкция 850-метрового участка проспекта Ленина от площади Дзержинского до улицы Клюквина. Проект обошёлся в 242 млн руб. Здесь увеличили количество полос движения, отремонтировали тротуары, с нуля построили ливневую канализацию.
Восемь железнодорожных переездов и более 2 км дороги обновили на Восточном шоссе, на участке от Бабинского кольца до пересечения с Гавриловским шоссе. В порядок привели почти три километра дороги между Автозаводским и Нижегородским шоссе.
В 2024 году за счёт муниципалитета начали асфальтировать проезды к детсадам, школам, поликлиникам, расположенным внутри жилых кварталов.
А какой общественный транспорт ездит по городским дорогам? Это 62 автобуса большого и среднего классов, а также 46 троллейбусов муниципального транспортного предприятия. Они перевозят 65% дзержинских пассажиров, 40% которых — льготники.
Кстати, в 2024 году зарплата водителей муниципального транспортного предприятия увеличена до 120 тыс. руб. в месяц.
Знаковым для городского жилищно-коммунального хозяйства в 2024 году стало завершение строительства центрального водопровода. Шло оно два года. Федеральному бюджету объект обошёлся в более 1 млрд руб. Теперь водопровод протяжённостью 7 км надёжно обеспечивает водой 35% территории города.
За год в Дзержинске капитально отремонтировали 16 жилых домов, включённых в программу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области. Всего же с 2019 года в городе химиков капремонт сделали в 149 многоквартирных жилых домах. Обновили в том числе 82 фасада зданий в историческом центре. У 18 объектов культурного наследия на проспектах Ленина, Свердлова, в переулке Учебном и на улице Клюквина отремонтировали фасады.
Ещё одна важная победа муниципалитета в 2024 году — в Дзержинске полностью расселили многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. 157 семей из девяти таких домов получили квартиры или денежные компенсации для приобретения более комфортного жилья.
Жизнь в движении.
2024 год стал триумфальным для дзержинских спортсменов-паралимпийцев. На XVII Паралимпийских летних играх в Париже Андрей Вдовин принёс сборной России два «золота» в забеге на 200 и 400 метров и «бронзу» в 100-метровке. На счету дзержинского паратлета Дмитрия Сафронова — «серебро» на дистанции 200 метров и «бронза» на дистанции 100 метров.
В городе создают все условия для развития паралимпийского движения. В октябре открыли региональный центр адаптивных видов спорта «Парус». Это самый современный и самый универсальный центр в стране. Там есть бассейн, лёд, игровые спортивные залы и собственный медицинско-восстановительный центр.
Для спортсменов без особенностей здоровья в городе химиков в 2024 году открыли вейк-парк на Святом озере с самой большой в Нижегородской области трассой для вейкбординга. Впервые с 2012 года заменили искусственное покрытие на центральном стадионе «Химик».
2024 год запомнится и огромным количеством культурных мероприятий. С июня по сентябрь на концертах, мастер-классах и кинопоказах, на открытых экскурсиях по городским маршрутам проекта «Выходи гулять-2024» и других культурных и спортивных событиях побывали более 15 тыс. человек.
Около 500 вокалистов объединил третий открытый фестиваль хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Ниточка к сердцу» (0+).
Каким будет новый, 2025 год, для Дзержинска? Почти наверняка он будет полон событий и новых побед. Ведь для будущего города химиков уже сегодня делают так много!
Кстати.
В 2024 году в Дзержинске появились два новых памятника — святым благоверным князьям Петру и Февронии, Муромским чудотворцам, а также памятник святому равноапостольному князю Владимиру.
Открыт собор в честь Воскресения Христова, строительство шло 30 лет, с 1994 года. Освящён и начал работать храм в честь святого пророка Илии на территории Православной гимназии имени святого преподобного Серафима Саровского. А на улице Терешковой заложен новый храм в честь Лаврентия, епископа Балахнинского.
Официально.
Мэр Дзержинска Михаил Клинков:
"У города хороший вектор развития, который важно сохранять и поддерживать. На 2025 год сформирован традиционно бездефицитный бюджет города. На этот раз он на 1 млрд 360 млн больше, чем в 2024 году. Причём на каждый рубль собственных доходов удалось привлечь восемь руб. из вышестоящих бюджетов.
Продолжается реализация нацпроектов и муниципальных программ, действует программа подготовки к юбилею «Дзержинск-100» с крупными проектами и мероприятиями в самых разных сферах.
Будем разрабатывать дизайн-код города — это наглядный и понятный свод правил оформления и проектирования Дзержинска, когда само пространство начинает выполнять воспитательную функцию. И чем качественнее мы это сделаем, тем активнее будущие специалисты, выросшие в этой среде, будут нести эту культуру дальше. Это тоже важно".