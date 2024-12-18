Точки роста. Как менялся Дзержинск в 2024 году?

Будем разрабатывать дизайн-код города — это наглядный и понятный свод правил оформления и проектирования Дзержинска, когда само пространство начинает выполнять воспитательную функцию. И чем качественнее мы это сделаем, тем активнее будущие специалисты, выросшие в этой среде, будут нести эту культуру дальше. Это тоже важно".