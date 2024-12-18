Лукашенко пригласил эмира Катара посетить Беларусь в 2025 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 декабря 2024 года поздравил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада аль-Тани, его заместителя шейха Абдаллу бен Хамада аль-Тани, народ страны с Национальным днем и пригласил эмира Катара посетить Беларусь в 2025 году. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении пригласил эмира Катара посетить Беларусь в теплый сезон с мая по сентябрь 2025 года. Он заметил, что в стране высокого ценят достижения катарского руководства, деятельность которого направлена на устойчивое развитие государства, а также на укрепление благополучия его населения, порядка на родной земле.
Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона поддерживает усилия Дохи, которые связаны с прекращением региональных конфликтов, восстановлению безопасности, установлению мира на Ближнем Востоке.
— Рад отметить, что наши народы имеют общие взгляды на традиционные семейные ценности, необходимость сохранения культурного наследия и национальной самоидентификации.
Кроме того, президент Беларуси приветствовал готовность шейха Тамима бен Хамада аль-Тани приехать в Беларусь с визитом для обсуждения шагов, касающихся повышения динамики двустороннего сотрудничества. Глава государства в поздравлении шейху Абдалле бен Хамаду аль-Тани, обратил внимание на то, что между Беларусью и Катаром сложились отношения настоящей дружбы и доверия.
Он отметил, что про указанное свидетельствуют межгосударственные контакты на всех уровнях, взаимная поддержка на международной арене, плодотворная совместная работа правительств по различным направлениям.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко получил в подарок корабль с золотыми парусами в порте «Сохар» Омана.
Кроме того, глава государства обратился к папе римскому Франциску, сказав про личную встречу.