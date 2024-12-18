Лукашенко пригласил эмира Катара посетить Беларусь в 2025 году

Глава государства в поздравлении пригласил эмира Катара посетить Беларусь в теплый сезон с мая по сентябрь 2025 года. Он заметил, что в стране высокого ценят достижения катарского руководства, деятельность которого направлена на устойчивое развитие государства, а также на укрепление благополучия его населения, порядка на родной земле.