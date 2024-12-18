Главные новости 18 декабря 2024 года

Победа Трампа подтверждена нужным количеством голосов выборщиков
Избранный президент США Дональд Трамп теперь сможет официально подтвердить свою победу на выборах. В штате Техас на голосовании коллегии выборщиков 17 декабря ему присудили 40 голосов. Таким образом, Трамп получил 308 голосов, Камала Харрис — 167.
США раскрыли планы Израиля о реализации ядерной программы
Архив национальной безопасности США опубликовал архивные сведения, касающиеся ядерной программы Израиля. Документы свидетельствуют, что израильтяне могли построить завод по переработке плутония и изготавливать ядерное оружие в 1960-х годах прошлого века.
Салливан поддержал участие КНР в решении украинского конфликта
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан поддержал инициативу избранного президента США Дональда Трампа о привлечении Китая к урегулированию ситуации на Украине. Представитель Белого дома заявил, что Китай может стать участником переговоров о мире на украинской территории.
Глава ЦРУ проведет переговоры по сектору Газа в Катаре
Директор ЦРУ Ульям Бернс в Дохе встретится с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани для обсуждения переговоров между Израилем и ХАМАС. Израильтяне и палестинское движение достигли прогресса в урегулировании конфликта.
Ученые нашли ранее неизвестное «инопланетное» растение
Американские ученые, изучая историю растения палеозойской эпохи Othniophyton elongatum, чье название переводится как «инопланетное», установили, что в Беркли в Калифорнии несколько миллионов лет назад росла уже исчезнувшая и совершенно неизвестная ранее группа цветковых.