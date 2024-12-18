Главные новости 18 декабря 2024 года

Американские ученые, изучая историю растения палеозойской эпохи Othniophyton elongatum, чье название переводится как «инопланетное», установили, что в Беркли в Калифорнии несколько миллионов лет назад росла уже исчезнувшая и совершенно неизвестная ранее группа цветковых.