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Главные новости 18 декабря 2024 года

Последние новости за сегодня — 18 декабря 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Победа Трампа подтверждена нужным количеством голосов выборщиков

Избранный президент США Дональд Трамп теперь сможет официально подтвердить свою победу на выборах. В штате Техас на голосовании коллегии выборщиков 17 декабря ему присудили 40 голосов. Таким образом, Трамп получил 308 голосов, Камала Харрис — 167.

США раскрыли планы Израиля о реализации ядерной программы

Архив национальной безопасности США опубликовал архивные сведения, касающиеся ядерной программы Израиля. Документы свидетельствуют, что израильтяне могли построить завод по переработке плутония и изготавливать ядерное оружие в 1960-х годах прошлого века.

Салливан поддержал участие КНР в решении украинского конфликта

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан поддержал инициативу избранного президента США Дональда Трампа о привлечении Китая к урегулированию ситуации на Украине. Представитель Белого дома заявил, что Китай может стать участником переговоров о мире на украинской территории.

Глава ЦРУ проведет переговоры по сектору Газа в Катаре

Директор ЦРУ Ульям Бернс в Дохе встретится с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани для обсуждения переговоров между Израилем и ХАМАС. Израильтяне и палестинское движение достигли прогресса в урегулировании конфликта.

Ученые нашли ранее неизвестное «инопланетное» растение

Американские ученые, изучая историю растения палеозойской эпохи Othniophyton elongatum, чье название переводится как «инопланетное», установили, что в Беркли в Калифорнии несколько миллионов лет назад росла уже исчезнувшая и совершенно неизвестная ранее группа цветковых.