Беларусь и Оман договорились о промышленной кооперации

Как пояснили в пресс-службе Минпрома, основная цель документа — создание основы для укрепления и развития двустороннего сотрудничества в области промышленной кооперации. В частности, стороны договорились содействовать совместным инвестициям в промышленные проекты, поставкам промтоваров, укреплению сотрудничества в области научных исследований, а также развитию новых отраслей промышленности.