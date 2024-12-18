Беларусь и Оман договорились о промышленной кооперации

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Минпром Беларуси и министерство торговли, промышленности и содействия инвестициям Омана подписали меморандум о взаимопонимании в области промышленного сотрудничества, сообщили в официальном Telegram-канале белорусского ведомства.
Документ был подписан в рамках рабочего визита главы белорусского государства Александра Лукашенко в Оман.
Свои подписи в меморандуме поставили руководители промышленных министерств двух стран Александр Ефимов и Кайса аль-Юсеф.
Как пояснили в пресс-службе Минпрома, основная цель документа — создание основы для укрепления и развития двустороннего сотрудничества в области промышленной кооперации. В частности, стороны договорились содействовать совместным инвестициям в промышленные проекты, поставкам промтоваров, укреплению сотрудничества в области научных исследований, а также развитию новых отраслей промышленности.
«Документом также предусматривается взаимодействие по вопросам организации совместных предприятий и сборочных производств», — говорится в сообщении.
Помимо этого, планируется организация визитов, посещение специализированных международных конференций и семинаров, а также проведения встреч и консультаций между экспертами двух стран.
По словам министра промышленности Беларуси Александра Ефимова, подписание этого меморандума является важным шагом и открывает большие перспективы по развитию взаимодействия с Оманом.
«Реализация документа позволит консолидировать усилия для установления долгосрочных взаимовыгодных контактов. Уверен, что в целом сотрудничество двух стран в сфере промышленности будет способствовать экономическому росту двух стран», — подчеркнул глава ведомства.