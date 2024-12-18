Выборы главы Тольятти состоятся 19 декабря

Как следует из документа, в повестке назначенного на 14:00 (MSK+1) мероприятия всего два пункта: об избрании главы г. о. Тольятти и об утверждении его в должности.
Пост главы Тольятти стал вакантен в сентябре 2024 года после отставки Николая Ренца. За это время на эту должность было несколько кандидатов, пока губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев не остановился на теперь уже бывшем мэре Жигулевска Илье Сухих. Он был назначен на должность первого заместителя главы Тольятти и автоматически стал исполняющим обязанности главы. Его формальное утверждение и должно состояться завтра.
Номинальными соперниками господина Сухих являются 12 человек, подавших заявки на участие в конкурсе. Это временно неработающий Валерий Кандалинцев, специалист отдела по оказанию помощи социально незащищенной группе населения ООО «Центр социальной работы» Алексей Краснов, генеральный директор ООО «Миртолли Рус» Анна Смирнова, директор ООО «ВИП-Партнер» Александр Лунис, финансовый директор ООО «Волга Стар Груп» Андрей Половков, аспирант дипломатический академии МИД России Евгений Бухряков, главный инженер проекта по надзору за строительством АО «Ленстрой» (Санкт-Петербург) Дмитрий Минашкин, генеральный директор ООО «Фингард» Александр Явкин, руководитель отдела дополнительного профессионального образования ООО «НефтеТехМонтаж» Олег Серов, директор Центра общественного самоуправления «Чистый город» Виктор Русин и заведующий хозяйством ООО «Макро» Андрей Яковлев.