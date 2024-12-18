Особый статус Туркестана: акимат получит ряд новых функций

«Целями и задачами проекта закона являются: создание правовых условий для формирования, развития и функционирования Туркестана как духовно-культурного и исторического центра Казахстана, а также признание общегосударственной значимости; создание эффективной системы управления, сохранения и поддержания целостности памятников и объектов историко-культурного значения города, в том числе расположенных в охранной зоне объекта всемирного наследия мавзолея Ходжа Ахмеда Ясауи», — сказал Нурлан Байбазаров.