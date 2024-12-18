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XXXV сессия Казгордумы пройдет сегодня в Ратуше

Депутаты планируют обсудить 12 вопросов.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Сегодня, 18 декабря, в Ратуше состоится XXXV сессия Казанской городской Думы четвертого созыва. Заседание начнется в 11:00. Трансляцию можно посмотреть по ссылке.

Депутаты обсудят следующие вопросы.

О цифровой трансформации города Казани.

О бюджете муниципального образования города Казани на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «О бюджете муниципального образования города Казани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Об утверждении дополнительных соглашений к договорам о предоставлении бюджетных кредитов.

О внесении изменений в решение Казанской городской Думы от 12.03.2009 № 11−39 «О размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих на постоянной основе муниципальные должности органов местного самоуправления г. Казани».

О внесении изменений в решение Казанской городской Думы от 18.02.2008 № 13−28 «Об установлении размеров должностных окладов муниципальных служащих города Казани, размера ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядка их осуществления».

О публичных слушаниях по проекту решения Казанской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования города Казани».

О внесении изменений в решение Казанской городской Думы от 25.07.2014 № 53−34 «Об установлении границ территориального общественного самоуправления “Карьер”.

Об установлении границ территориального общественного самоуправления «Троицкая Нокса».

Об итогах работы за IV квартал 2024 года.

О Плане работы Казанской городской Думы на 2025 год.

Разное.