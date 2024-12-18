Пресс-конференции и прямые линии Владимира Путина: форматы, цифры, рекорды

В прямом эфире 9-летняя Даша Варфоломеева из бурятского села Тугнуй рассказала, что ее семья живет на одну бабушкину пенсию. Девочка попросила у премьер-министра новые платья на Новый год для себя и старшей сестры. Владимир Путин в ответ предложил Даше вместе с мамой и сестрой приехать на новогодние праздники в столицу. Правительство Бурятии приобрело три билета и оплатило проживание Дашиной семьи в Москве. В своей резиденции в Ново-Огарево глава правительства встретился с Варфоломеевыми и вручил им подарки, в том числе два платья для девочек.