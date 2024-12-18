Пресс-конференции и прямые линии Владимира Путина: форматы, цифры, рекорды

Владимир Путин, занимая должности президента и главы правительства России, проводил два крупных публичных мероприятия: большую пресс-конференцию и прямую линию.
Первая пресс-конференция состоялась 18 июля 2001 года. Прямая линия — телевизионная программа, в ходе которой глава государства отвечал в прямом эфире на вопросы жителей России и других стран. Ее первый эфир состоялся 24 декабря 2001 года.
В 2020 году оба формата были объединены в «пресс-конференцию с элементами прямой линии». Провести два мероприятия по отдельности помешала пандемия коронавируса. В 2023 году большая пресс-конференция и прямая линия были окончательно объединены в программу «Итоги года с Владимиром Путиным».
История и статистика больших пресс-конференций и прямых линий
С 2001 по 2021 год состоялось 16 больших пресс-конференций президента и 18 прямых эфиров на федеральных телеканалах и радиостанциях, из них 14 раз Путин выступил в качестве главы государства и 4 раза как председатель правительства.
Самая короткая по времени пресс-конференция продолжалась 1 час 35 минут. Это была первая встреча президента с журналистами в 2001 году в данном формате.
Самой продолжительной — 4 часа 40 минут стала пресс-конференция 2008 года.
На первой пресс-конференции в 2001 году было аккредитовано более 500 журналистов, в 2019 году уже 1 895, что стало абсолютным рекордом. В ходе пресс-конференции 2001 года президент ответил на вопросы 20 корреспондентов, половина из которых представляла иностранные медиа. В 2008 году уже 80 журналистов, это стало рекордом, задали свои вопросы главе российского государства.
Что касается прямых линий, с 2013 года они были перенесены с декабря на апрель, с 2017 года на июнь. Это сделано, чтобы погодные условия не мешали участникам прямых эфиров в регионах.
Продолжительность программ постоянно увеличивалась. В 2001 году президент общался с гражданами 2 часа 20 минут, а в 2013 году — рекордное время — 4 часа 47 минут. Если сложить все время, которое Владимир Путин провел, отвечая на вопросы во время прямых линий, то оно составит более 64 часов.
О чем просили Владимира Путина в ходе прямых линий
24 декабря 2001 года
На прямую линию позвонила участница Великой Отечественной войны Антонина Ржанова, которая пожаловалась на низкий размер пенсии — 1000 рублей. Путин пообещал, что этот вопрос будет решен. После телеэфира размер пенсии был увеличен до 1 700 рублей. В 2002 году ветерану вручили медаль «За оборону Сталинграда»: в 1942 году Антонина Ржанова в составе 14-го отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи служила в Элисте, откуда передавала в Сталинград (ныне Волгоград) данные о самолетах противника.
27 сентября 2005 года
Студентка из города Воркуты попросила Путина сохранить в ее городе единственный бесплатный вуз — филиал Санкт-Петербургского горного института (с 2016 года — Санкт-Петербургский горный университет). Президент пообещал поговорить с ректором вуза Владимиром Литвиненко и главой Республики Коми Владимиром Торлоповым. После переговоров между федеральными и региональными чиновниками необходимые для сохранения учебного заведения средства в размере 10 млн рублей были найдены, филиал продолжил свою работу.
4 декабря 2008 года
В прямом эфире 9-летняя Даша Варфоломеева из бурятского села Тугнуй рассказала, что ее семья живет на одну бабушкину пенсию. Девочка попросила у премьер-министра новые платья на Новый год для себя и старшей сестры. Владимир Путин в ответ предложил Даше вместе с мамой и сестрой приехать на новогодние праздники в столицу. Правительство Бурятии приобрело три билета и оплатило проживание Дашиной семьи в Москве. В своей резиденции в Ново-Огарево глава правительства встретился с Варфоломеевыми и вручил им подарки, в том числе два платья для девочек.
7 июня 2018 года
В эфир программы позвонила Ирина Баракат, уроженка Одессы, которая работала в украинском консульстве в Алеппо (Сирия). В июне 2016 года в результате атаки боевиков женщина получила тяжелые ранения. По приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу ее перевезли для лечения в Россию. В своем обращении к Путину женщина попросила о помощи с получением гражданства РФ. 25 июня указом главы государства Ирина Баракат получила российское гражданство. 29 июня ее супруг и трое детей были доставлены из Сирии в Санкт-Петербург на борту Ту-134 Минобороны РФ. Позднее дети Ирины Баракат также стали гражданами России и остались жить со своей матерью в Санкт-Петербурге.
«Итоги года с Владимиром Путиным» в 2024 году — более миллиона вопросов
На прямую линию Владимира Путина в 2024 году поступило более 1 млн. вопросов. Большинство из них приняты через call-центр. На горячую линию позвонили 537 тысяч раз. Почти 256 тысяч граждан отправили свои сообщения в формате СМС и ММС. Более 100 тыс. человек направили обращения в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».
По материалам ТАСС-ДОСЬЕ и СМИ.