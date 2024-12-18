Распространено совместное заявление по случаю рабочего визита Лукашенко в Оман

Делегации обеих сторон провели встречи, чтобы обсудить стратегии развития своих стран и наметить пути, с помощью которых они могут стимулировать двустороннюю торговлю и инвестиции и более тесно сотрудничать по таким глобальным вопросам, как продовольственная безопасность. Президент Беларуси выразил благодарность за теплый прием и пригласил Султана посетить Беларусь.