Распространено совместное заявление по случаю рабочего визита Лукашенко в Оман

Оба лидера выразили свою решимость работать вместе для достижения общих целей и построения отношений на основе взаимного уважения и понимания. Стороны высоко оценили укрепление двусторонних контактов и подчеркнули важность углубления партнерства в экономической, политической и культурной областях. В качестве сфер для расширения партнерства определены чистая энергия, туризм, образование, здравоохранение, технологии, транспорт и логистика.
Обе стороны приветствовали двусторонние усилия по активизации сотрудничества в области промышленности, включая совместные проекты по сборке техники в Омане.
Лидеры призвали к сотрудничеству в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Стороны приветствовали успешные переговоры на выставке Oman AgroFood 2024 и выразили поддержку совместным проектам в сфере детского питания и молочной продукции.
Обе страны договорились, что их соответствующие органы изучат возможность создания и направления работы белорусско-оманского комитета для поддержки совместных инициатив. Беларусь приветствовала введение облегченного визового режима в отношении белорусских граждан для поездок в Оман сроком до 14 дней. Стороны обсудили возможность организации прямых рейсов между Беларусью и Оманом и соглашение о взаимной отмене виз.
Президент и Султан обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, подтвердив свое уважение международного права и Устава Организации Объединенных Наций, подчеркнув важность сотрудничества в рамках международных организаций для обеспечения мира и безопасности.
Делегации обеих сторон провели встречи, чтобы обсудить стратегии развития своих стран и наметить пути, с помощью которых они могут стимулировать двустороннюю торговлю и инвестиции и более тесно сотрудничать по таким глобальным вопросам, как продовольственная безопасность. Президент Беларуси выразил благодарность за теплый прием и пригласил Султана посетить Беларусь.