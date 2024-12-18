Пермскую муниципальную управляющую компанию возглавил бывший чекист

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», им назначен Андрей Губин. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 17 декабря. Ранее ООО в качестве и. о. директора возглавлял главный инженер компании Александр Золотов.
В мэрии подтвердили назначение директора. По данным источника «Ъ-Прикамье», знакомого с назначением, новый директор — выходец из ФСБ, в органах проработал около 20 лет. Он успел поработать во многих учреждениях Перми, включая театр оперы и балета и администрацию города Перми во время руководства мэра Дмитрия Самойлова, однако нигде не занимал руководящих должностей.
Напомним, прежний директор ООО «ПМУП “ГКТХ”» Людмила Осинцева была арестована 28 февраля 2024 года Свердловским судом Перми по обвинению в получении взятки. По версии следствия, директор МУПа получила 6,8 млн руб. от руководства ООО «Эверест». Это общество должно было выполнить работы для МУП, но фактически не сделало этого.
ООО «ПМУП “ГКТХ”» зарегистрировано 5 февраля 2018 года, учредителем является одноименное муниципальное унитарное предприятие. Компания занимается управлением жилым фондом. Выручка в 2023 году составила 101 млн руб., чистая прибыль — 4 млн руб.
В октябре новым директором ООО был назначен пермский бизнесмен Александр Стряпунин, однако он проработал на посту директора одну неделю, а потом принял решение уволиться.