Пермскую муниципальную управляющую компанию возглавил бывший чекист

В мэрии подтвердили назначение директора. По данным источника «Ъ-Прикамье», знакомого с назначением, новый директор — выходец из ФСБ, в органах проработал около 20 лет. Он успел поработать во многих учреждениях Перми, включая театр оперы и балета и администрацию города Перми во время руководства мэра Дмитрия Самойлова, однако нигде не занимал руководящих должностей.