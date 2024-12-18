Аксенов оценил безопасность Крыма

«Отсутствие тяжелых событий — это уже и есть главное достижение. В такой ситуации, когда геополитическая ситуация меняется во всем мире. Удержание стабильности в целом на полуострове — я думаю, это люди ощущают, — у нас ситуация отстроена».
Он напомнил, что Крым всегда находился в центре внимания противника. При этом подчеркнул, что, несмотря на это, стабильность достигнута благодаря мерам на упреждение, которые были приняты еще в 2022 году.
«Враг всегда “фонит”. Не только Украина. Это и западные представители политических кругов. Крым практически у всех через любое выступление красной нитью проходит. И цели были — Крым, и стратегические задачи у них на начальном этапе были — Крым, но я говорю: меры гарантированы с 2022 года, меры, которые приняты по поручению президента и при его поддержке», — подчеркнул Аксенов.