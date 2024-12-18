Сергей Кравчук: мы сотрудничаем с Японией по принципу взаимоуважения

«Я сделаю всё возможное, чтобы продолжать поддерживать наши дружеские отношения, развивать их. Действительно, сейчас непростая ситуация в мире, но это не должно мешать налаженному сотрудничеству в различных вопросах. Если будут какие-то инициативы в гуманитарной, научной, культурной, спортивной или туристической сфере — мы всегда открыты к диалогу», — сказал генеральный консул.