Сергей Кравчук: мы сотрудничаем с Японией по принципу взаимоуважения

Мэр Хабаровска встретился с генеральным консулом Японии Кавагути Ёсиясу. В ходе беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества и культурного обмена. Сергей Кравчук отметил, что среди городов-побратимов Хабаровска также есть и Ниигата — в следующем году этим отношениям исполнится 60 лет.
В 1964 году на японский город Ниигату обрушилась беда — сильное землетрясение, а вслед за ним и наводнение. В качестве жеста доброй воли хабаровчане направили в Ниигату 3 тысячи кубометров строительной древесины. Спустя 7 месяцев, в апреле 1965 года, было подписано соглашение об установлении побратимских связей между городами.
«За годы сотрудничества мы сделали очень много, — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. — Проводили встречи глав администраций городов Дальнего Востока и Сибири с мэрами городов западного побережья Японии, на которых обсуждались социальные и экономические проблемы. Продолжаем взаимодействие в сфере туризма и культуры. Мы сотрудничаем с Японией по принципу взаимоуважения».
В свою очередь генеральный консул поблагодарил мэра города за понимание и содействие в повседневной деятельности генерального консульства Японии. Он подчеркнул, что прибыл на встречу с предложением о дальнейшем сотрудничестве.
«Я сделаю всё возможное, чтобы продолжать поддерживать наши дружеские отношения, развивать их. Действительно, сейчас непростая ситуация в мире, но это не должно мешать налаженному сотрудничеству в различных вопросах. Если будут какие-то инициативы в гуманитарной, научной, культурной, спортивной или туристической сфере — мы всегда открыты к диалогу», — сказал генеральный консул.
Кавагути Ёсиасу родился в 1963 году в префектуре Нагано. Окончил Токийский университет иностранных языков и Московский Государственный Университет. С 1991 года работает в министерстве внутренних дел Японии, а с 2024 года занимает должность в генеральном консульстве Японии в Хабаровске.
Источник: Официальный сайт администрации города Хабаровска.