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В Омской области сменился военный комиссар

В среду, 18 декабря 2024 года, опубликовано распоряжение губернатора Омской области Виталия Хоценко «О внесении изменений в распоряжение губернатора от 30 сентября 2024 года».

Источник: SuperOmsk.ru

Появившийся документ заставляет думать, что в Омской области, по всей видимости, сменился военный комиссар.

«В состав призывной комиссии Омской области включить: Верхоланцева Вячеслава Алексеевича — временно исполняющего обязанности военного комиссара Омской области, в качестве заместителя председателя призывной комиссии», — говорится в тексте распоряжения за подписью губернатора Виталия Хоценко.

Этим же документом из состава призывной комиссии исключается Юрий Мешавкин, похоже, уже бывший военный комиссар региона. По информации «Нового Омска», в отставку он ушел несколько месяцев назад.

Полковник запаса Юрий Мешавкин работал военным комиссаром Омской области с осени 2020 года. После окончания омского высшего общевойскового командного училища и Военной академии им. М. В. Фрунзе он работал в Закавказском военном округе. С 2010 года — начальник отдела военного комиссариата Омской области. В 2014 году стал военным комиссаром Кировской области. В 2019 году переназначен на этом посту, через год переведен в Омск.