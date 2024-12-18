В Омской области сменился военный комиссар

Появившийся документ заставляет думать, что в Омской области, по всей видимости, сменился военный комиссар.
«В состав призывной комиссии Омской области включить: Верхоланцева Вячеслава Алексеевича — временно исполняющего обязанности военного комиссара Омской области, в качестве заместителя председателя призывной комиссии», — говорится в тексте распоряжения за подписью губернатора Виталия Хоценко.
Этим же документом из состава призывной комиссии исключается Юрий Мешавкин, похоже, уже бывший военный комиссар региона. По информации «Нового Омска», в отставку он ушел несколько месяцев назад.
Полковник запаса Юрий Мешавкин работал военным комиссаром Омской области с осени 2020 года. После окончания омского высшего общевойскового командного училища и Военной академии им. М. В. Фрунзе он работал в Закавказском военном округе. С 2010 года — начальник отдела военного комиссариата Омской области. В 2014 году стал военным комиссаром Кировской области. В 2019 году переназначен на этом посту, через год переведен в Омск.