В Омской области сменился военный комиссар

Полковник запаса Юрий Мешавкин работал военным комиссаром Омской области с осени 2020 года. После окончания омского высшего общевойскового командного училища и Военной академии им. М. В. Фрунзе он работал в Закавказском военном округе. С 2010 года — начальник отдела военного комиссариата Омской области. В 2014 году стал военным комиссаром Кировской области. В 2019 году переназначен на этом посту, через год переведен в Омск.