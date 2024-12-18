Воронежский губернатор принял участие в заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в формате ВКС принял участие в заседании правительственной комиссии РФ по безопасности дорожного движения. На совещании обсуждались текущие показатели аварийности на дорогах, меры по улучшению ситуации в данном направлении, а также реализация нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе облправительства во вторник, 17 декабря.
Заседание провел заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Он указал, что по сравнению с прошлым годом есть снижение смертности в ДТП на 0,7%. Параллельно с этим на нескольких федеральных трассах наблюдается рост интенсивности движения на отдельных участках от 10 до 100%, в среднем за последние пару лет показатель вырос на 20−30%. Среди первоочередных задач — не только сохранение положительной динамики по снижению аварийности и смертности на дорогах, но и системная разработка дополнительных мер по улучшению ситуации.
— На заседании Марат Хуснуллин поручил губернаторам взять на личный контроль разработку и выполнение планов действий по снижению аварийности, смертности в результате ДТП, а также оценить динамику роста автомобилизации на территории регионов. Вице-премьер отметил, что особое внимание следует уделить безопасности пешеходов и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, — говорится в сообщении кабмина.
В правительстве Воронежской области рассказали, какая работа проводится в этом направлении:
- установка систем разделения встречных направлений движения;
- установка барьерных ограждений на дорогах регионального значения;
- нанесение разметки со структурной или профильной поверхностью;
- монтаж дополнительных барьеров и обеспечение газонной части.
— Мы с коллегами планируем уделить особое внимание повышению культуры вождения. Параллельно стараемся обеспечивать развитие дорожной инфраструктуры. В этом нам помогают мероприятия нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Обсудили его продолжение — федеральный проект «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на 2025−2030 годы. Он ориентирован на снижение смертности в результате ДТП. Паспорт федерального проекта уже сформирован. Планов по развитию инфраструктуры множество. Но главное на дорогах — внимательность участников движения и соблюдение ими ПДД, — прокомментировал губернатор Александр Гусев совещание.
Ранее начальник Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Воронежской области Евгений Шаталов отмечал, что в текущем году в регионе наблюдается рост аварий с тяжелыми последствиями. Это связано с увеличением интенсивности дорожного движения, прежде всего на трассах федерального и регионального значения. В результате водители в спешке все чаще совершают небезопасные маневры: обгон, превышение скорости. Кроме того, есть рост погибших в ДТП по вине начинающих водителей.