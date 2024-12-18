Воронежский губернатор принял участие в заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения

Заседание провел заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Он указал, что по сравнению с прошлым годом есть снижение смертности в ДТП на 0,7%. Параллельно с этим на нескольких федеральных трассах наблюдается рост интенсивности движения на отдельных участках от 10 до 100%, в среднем за последние пару лет показатель вырос на 20−30%. Среди первоочередных задач — не только сохранение положительной динамики по снижению аварийности и смертности на дорогах, но и системная разработка дополнительных мер по улучшению ситуации.