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Опрос: президенту доверяют 86,6% белорусов, правительству — 72,8%

В Беларуси провели онлайн-вопрос, в какой степени белорусы старше 18 лет доверяют органам власти.

Источник: Комсомольская правда

Опрос показал, что президенту доверяют 86,6% белорусов, правительству — 72,8%. Подробности БелТА сообщил председатель Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо.

По его словам, в ноябре 2024 года в стране организацией проводился онлайн-опрос, касающийся того, в какой степени белорусы в возрасте от 18 лет доверяют различным органам власти. В данном опросе приняли участие более 25,6 тысячи человек. Алексо отметил, что респондентам было предложено ответить на вопросы электронной анкеты, которая распространялась через QR-коды, онлайн-ссылки в соцсетях и чатах и так далее.

Он также напомнил, что в 2024 году был обновлен депутатский корпус Беларуси. Кроме того, впервые в статусе Конституционного органа было избрано Всебелорусское Народное собрание. Его первым главой стал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Из данных опроса следует, что Всебелорусскому Народному собранию доверяют 68,2% опрошенных. Это указывает на то, что с первых дней своей работы в новом конституционном статусе ВНС уже узнаваем, набирает авторитет у общества.

Согласно данным опроса, президенту Беларуси, председателю ВНС доверяют 86,6%. Отмечается, что высокий уровень доверия связан с большой ответственностью и широким кругом стратегических задач, которые решает глава государства.

Также сказано, что белорусскому правительству доверяют 72,8% респондентов, а парламенту — 70,5% опрошенных. Говорится, что местным органам власти доверяют 68,7% респондентов.

Ранее ЦИК принял документы для регистрации Александра Лукашенко кандидатом в президенты.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко получил в подарок корабль с золотыми парусами в порте «Сохар» Омана.

Также глава государства пригласил эмира Катара посетить Беларусь в 2025 году.