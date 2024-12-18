Опрос: президенту доверяют 86,6% белорусов, правительству — 72,8%

По его словам, в ноябре 2024 года в стране организацией проводился онлайн-опрос, касающийся того, в какой степени белорусы в возрасте от 18 лет доверяют различным органам власти. В данном опросе приняли участие более 25,6 тысячи человек. Алексо отметил, что респондентам было предложено ответить на вопросы электронной анкеты, которая распространялась через QR-коды, онлайн-ссылки в соцсетях и чатах и так далее.