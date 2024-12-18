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Лукашенко сказал про визит султана Омана в Беларусь в середине 2025 года

Лукашенко анонсировал визит султана Омана в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 18 декабря, сказал про визит султана Омана в Беларусь в середине 2025 года, пишет БелТА.

В сообщении сказано, что глава государства 18 декабря 2024 года проводит встречу с заместителем премьер-министра по делам Совета министров Султаната Оман Саидом Фахадом бен Махмудом Аль Саидом.

Президент Беларуси во время встречи обратил внимание на то, что с султаном Омана фактически удалось определить план действий. Он уточнил, что была создана межправительственная комиссия и началась работа, касающаяся выработки дорожной карты (план действий).

— В середине будущего года Султан Омана приедет в Беларусь. Мы эту карту дорожную и план утвердим, — заявил Александр Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко получил в подарок корабль с золотыми парусами в порте «Сохар» Омана.

Кроме того, глава государства пригласил эмира Катара посетить Беларусь в 2025 году.

Тем временем опрос показал, что президенту доверяют 86,6% белорусов, правительству — 72,8%.