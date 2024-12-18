Очередное заседание общественного совета прошло в Хабаровске

Прошло заседание общественного совета при комитете по информационной политике и массовым коммуникациям правительства края. Участники обсудили последние изменения законодательства в сфере медиа, меры по борьбе с коррупцией и планы развития информационной политики региона. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Представитель Управления Роскомнадзора по Хабаровскому краю и ЕАО напомнил участникам совета о новых требованиях законодательства. В СМИ и интернете запрещено размещать рекламу ресурсов иностранных агентов. Также вступил в силу закон, запрещающий распространение материалов, пропагандирующих отказ от деторождения. Обсудили нововведение, которое позволяет прокуратуре требовать от Роскомнадзора блокировки сайтов, содержащих информацию о способах организации незаконной миграции.
«В следующем году Роскомнадзор по Хабаровскому краю и ЕАО продолжит взаимодействие со СМИ, организуя встречи для повышения правовой грамотности и соблюдения новых норм», — рассказали в правительстве Хабаровского края.
На заседании рассмотрели проект плана противодействия коррупции в комитете по информационной политике. Утвердили также план основных мероприятий общественного совета на 2025 год.