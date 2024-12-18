Очередное заседание общественного совета прошло в Хабаровске

Представитель Управления Роскомнадзора по Хабаровскому краю и ЕАО напомнил участникам совета о новых требованиях законодательства. В СМИ и интернете запрещено размещать рекламу ресурсов иностранных агентов. Также вступил в силу закон, запрещающий распространение материалов, пропагандирующих отказ от деторождения. Обсудили нововведение, которое позволяет прокуратуре требовать от Роскомнадзора блокировки сайтов, содержащих информацию о способах организации незаконной миграции.