Алексей Текслер определил приоритеты работы с гордумой Челябинска

Во-первых, отметил глава региона, нет ничего важнее Победы. По мнению Алексея Текслера, это общая цель, для достижения которой власти продолжат делать всё, что будет необходимо. Также важным является реализация городских стратегических проектов. Сейчас активно идёт строительство метротрамвая, межуниверситетского кампуса, новых объектов медицинского назначения и спортивных комплексов.