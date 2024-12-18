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Алексей Текслер определил приоритеты работы с гордумой Челябинска

Глава Челябинской области обсудил с депутатами Гордумы Челябинска приоритетные направления совместной деятельности на ближайшие годы.

Источник: РИА "Новости"

Основных задач он выделил шесть.

Краткими итогами встречи с новой управленческой командой города губернатор поделился в собственном телеграм-канале. На ней Алексей определил те вопросы, на которых необходимо сосредоточить наибольшее внимание властям Челябинска.

Во-первых, отметил глава региона, нет ничего важнее Победы. По мнению Алексея Текслера, это общая цель, для достижения которой власти продолжат делать всё, что будет необходимо. Также важным является реализация городских стратегических проектов. Сейчас активно идёт строительство метротрамвая, межуниверситетского кампуса, новых объектов медицинского назначения и спортивных комплексов.

Во-вторых, губернатор обозначил необходимость продолжения модернизации систем ЖКХ (сетей, городского водоканала), создания и ремонта путепроводов (дорог, мостов), возведения новых микрорайонов и благоустройства общественных пространств, парков, скверов в Челябинске. Особенно внимание по поручению Алексея Текслера будет уделено работе управляющих компаний.

«Задач, конечно, больше. И очень важна прямая коммуникация с жителями города, прозрачность принимаемых решений, — отметил губернатор. — Область всегда поддержит перспективные проекты и начинания, которые сделают жизнь в Челябинске лучше и комфортнее».