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Раскрываются сами: Аксенов оценил угрозу от «ждунов» в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости Крым. В Крыму правоохранительные органы своевременно выявляют агентов украинских спецслужб и так называемых «ждунов», силовикам в этом помогают обычные крымчане. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Большинство из них сами себя раскрывают, даже и искать особо не надо. МВД, ФСБ, прокуратура, Следственный комитет реагируют. Если какие-то вещи проходят мимо взора правоохранительной системы, граждане сами реагируют — пишут обращения и мне, и лично руководителям служб», — сказал руководитель региона.

По словам Аксенова, некоторые злоумышленники из этой категории были завербованы спецслужбами Украины и готовились выполнять их задания, другие же пытаются нанести какой-либо вред Крыму и его жителям из-за личного неприятия факта воссоединения полуострова с Россией.

Тем не менее, на полуострове таких «ждунов» сейчас крайне мало, абсолютное большинство крымчан поддерживают Россию, ее президента и Вооруженные силы РФ, выполняющие задачи специальной военной операции, подчеркнул глава республики.

«Могу сказать, что в целом в Крыму таких острых и массовых проявлений, когда большие группы “ждунов” что-то делают, нет. Ожидать каких-то ситуаций в этом плане, на мой взгляд, не стоит. Ситуация в Крыму стабильная».

отметил Аксенов