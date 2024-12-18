Раскрываются сами: Аксенов оценил угрозу от «ждунов» в Крыму

«Большинство из них сами себя раскрывают, даже и искать особо не надо. МВД, ФСБ, прокуратура, Следственный комитет реагируют. Если какие-то вещи проходят мимо взора правоохранительной системы, граждане сами реагируют — пишут обращения и мне, и лично руководителям служб», — сказал руководитель региона.