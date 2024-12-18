Техосмотр по два раза в год в Молдове: Кому придется платить больше за автомобиль

КАТЕГОРИИ ТРАНСПОРТА
Легковые автомобили:
- M1: до 8 пассажирских мест (не включая водителя).
- M2, M3: более 8 пассажирских мест (не включая водителя).
Грузовые автомобили:
- N1: масса до 3,5 тонн.
- N2, N3: масса более 3,5 тонн.
Прицепы и полуприцепы:
- O1, O2, O3, O4: для перевозки грузов или людей.
Мотоциклы и квадроциклы:
- L2e-L7e: скутеры, мотоциклы, квадроциклы.
- Специальные транспортные средства:
- Дипломатические, исторические, для соревнований, военные.
ЧАСТОТА ТЕХОСМОТРА
Легковые автомобили (M1, N1):
- Новые: каждые 2 года.
- Старше 10 лет: ежегодно.
Такси и машины скорой помощи (M1, N1):
- Новые: ежегодно.
- Старше 10 лет: каждые 6 месяцев.
Микроавтобусы и автобусы (M2, M3):
- Новые: ежегодно.
- Старше 10 лет: каждые 6 месяцев.
Грузовики и крупные прицепы (N2, N3, O2, O3, O4): ежегодно.
Легкие прицепы (O1): каждые 2 года.
Транспорт для перевозки опасных грузов (N1, N2, N3, O2, O3, O4): ежегодно.
Мотоциклы и квадроциклы (L2e-L7e): каждые 2 года.
Учебные автомобили: ежегодно.
Источник: t.me/nemdnews.