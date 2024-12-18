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Техосмотр по два раза в год в Молдове: Кому придется платить больше за автомобиль

Правительство меняет регламент по прохождению техосмотра транспортных средств в соответствии с евростандартами.

КАТЕГОРИИ ТРАНСПОРТА

Легковые автомобили:

  • M1: до 8 пассажирских мест (не включая водителя).
  • M2, M3: более 8 пассажирских мест (не включая водителя).

Грузовые автомобили:

  • N1: масса до 3,5 тонн.
  • N2, N3: масса более 3,5 тонн.

Прицепы и полуприцепы:

  • O1, O2, O3, O4: для перевозки грузов или людей.

Мотоциклы и квадроциклы:

  • L2e-L7e: скутеры, мотоциклы, квадроциклы.
  • Специальные транспортные средства:
  • Дипломатические, исторические, для соревнований, военные.

ЧАСТОТА ТЕХОСМОТРА

Легковые автомобили (M1, N1):

  • Новые: каждые 2 года.
  • Старше 10 лет: ежегодно.

Такси и машины скорой помощи (M1, N1):

  • Новые: ежегодно.
  • Старше 10 лет: каждые 6 месяцев.

Микроавтобусы и автобусы (M2, M3):

  • Новые: ежегодно.
  • Старше 10 лет: каждые 6 месяцев.

Грузовики и крупные прицепы (N2, N3, O2, O3, O4): ежегодно.

Легкие прицепы (O1): каждые 2 года.

Транспорт для перевозки опасных грузов (N1, N2, N3, O2, O3, O4): ежегодно.

Мотоциклы и квадроциклы (L2e-L7e): каждые 2 года.

Учебные автомобили: ежегодно.

Источник: t.me/nemdnews.