«Да, такая вероятность существует. У нас есть крупная компания S7… Такой вопрос изучается, и в перспективе, да, такой рейс возможен», — сказал Максим Кудрявцев, отвечая на вопрос о том, возможно ли возобновление рейсов между двумя городами.
Мэр Новосибирска считает возможным возобновление авиарейсов в Минск
18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев считает возможным возобновление авиарейсов в Минск. Об этом он сообщил журналистам после встречи с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым, передает корреспондент БЕЛТА.