Гвинея-Бисау является важным партнером Казахстана ― Токаев

«Мы весьма заинтересованы в укреплении двусторонних отношений. Считаю, что у нас очень хорошие перспективы, учитывая, что правительства обеих стран будут прилагать все усилия, чтобы найти дополнительные возможности для взаимовыгодного сотрудничества. У нас схожие взгляды на актуальные международные вопросы, и мы готовы расширять наши контакты с Вашими представителями в ключевых международных структурах, прежде всего, в ООН, а также в Организации исламского сотрудничества».