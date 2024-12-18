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Гвинея-Бисау является важным партнером Казахстана ― Токаев

Об этом сообщили в Акорде.

Источник: Акорда

Состоялись переговоры Касым-Жомарта Токаева с Умару Сисоку Эмбало, передаёт BaigeNews.kz.

Глава нашего государства отметил, что Гвинея-Бисау является важным партнером Казахстана на африканском континенте.

«Мы весьма заинтересованы в укреплении двусторонних отношений. Считаю, что у нас очень хорошие перспективы, учитывая, что правительства обеих стран будут прилагать все усилия, чтобы найти дополнительные возможности для взаимовыгодного сотрудничества. У нас схожие взгляды на актуальные международные вопросы, и мы готовы расширять наши контакты с Вашими представителями в ключевых международных структурах, прежде всего, в ООН, а также в Организации исламского сотрудничества».

подчеркнул президент.

Касым-Жомарт Токаев указал на имеющийся потенциал для развития связей между Казахстаном и Гвинеей-Бисау по таким направлениям, как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, цифровизация, транспорт и логистика.

Умару Сисоку Эмбало выразил благодарность Главе нашего государства за оказанное на казахской земле гостеприимство.

«Для нас имеет большое значение тесное взаимодействие с Вашей страной. Я приезжал сюда, будучи премьер-министром. Ранее в Вашей стране обучались студенты из Гвинеи-Бисау, среди них было много технических специалистов. Мы хотим продолжить сотрудничество по этому направлению, потому что уверены в том, что можем многому научиться у Казахстана», — сказал Умару Сисоку Эмбало.

Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки.

Ранее в Акорде торжественно встретили президента Гвинеи-Бисау.