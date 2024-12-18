Экс-замминистра омского труда Сергея Добрых задержали за превышение полномочий

Бывшего первого заместителя министра труда и социального развития Омской области Сергея Добрых задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Уголовное дело было возбуждено в отношении него и других сотрудников министерства труда, а также директора «Омского дома-интерната».
По версии следствия, подозреваемые использовали внебюджетные средства учреждения для покупки автомобиля стоимостью более 3,3 миллиона рублей. Этот автомобиль, вместо того чтобы служить интересам дома-интерната, был передан в управление другого госучреждения для использования нуждами самого первого замминистра.
В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с просьбой о домашнем аресте для обвиняемого.
Ранее, в сентябре 2024 года, был задержан директор дома-интерната, ему также избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время следственные действия продолжаются, чтобы установить все подробности преступления.