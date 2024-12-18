«Единая Россия» выдвинула кандидатуру Николая Дружинина на выборы мэра Братского района

Как отметил руководитель Иркутского регионального исполкома «Единой России» Дмитрий Брянский, это было самое массовое предварительное голосование на территории Братского района.
В процедуре приняли участие три кандидата и более 1200 избирателей — на 320 человек больше, чем в мае нынешнего года, когда мы проводили ПГ в связи с выборами депутатов районной Думы. За Николая Дружинина проголосовало большинство избирателей, тем самым жители района поддержали его выдвижение. Сейчас наша партийная задача — консолидироваться вокруг кандидата, чтобы обеспечить его победу на выборах, — отметил Дмитрий Брянский.
Напомним, досрочные выборы мэра Братского района назначены на 2 февраля 2025 года. 18 декабря — последний день подачи документов на выдвижение.
Для справки. Николай Юрьевич Дружинин родился 8 декабря 1985 года в Вихоревке Братского района. Имеет высшее образование: в 2009 году окончил Иркутский государственный университет путей сообщения.
До избрания главой Вихоревки в 2017 году работал заместителем начальника Вихоревского центра организации работы железнодорожных станций.
С 2017 года и по настоящее время — глава Вихоревского муниципального образования.
Состоит в «Единой России», член местного политического совета партии.