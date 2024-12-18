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«Единая Россия» выдвинула кандидатуру Николая Дружинина на выборы мэра Братского района

Братское районное местное отделение «Единой России» 18 декабря 2024 года выдвинуло кандидатом в мэры Братского района Николая Дружинина, главу Вихоревского муниципального образования. Он стал победителем предварительного голосования, состоявшегося 15 декабря.

Источник: ЕР

Как отметил руководитель Иркутского регионального исполкома «Единой России» Дмитрий Брянский, это было самое массовое предварительное голосование на территории Братского района.

В процедуре приняли участие три кандидата и более 1200 избирателей — на 320 человек больше, чем в мае нынешнего года, когда мы проводили ПГ в связи с выборами депутатов районной Думы. За Николая Дружинина проголосовало большинство избирателей, тем самым жители района поддержали его выдвижение. Сейчас наша партийная задача — консолидироваться вокруг кандидата, чтобы обеспечить его победу на выборах, — отметил Дмитрий Брянский.

Напомним, досрочные выборы мэра Братского района назначены на 2 февраля 2025 года. 18 декабря — последний день подачи документов на выдвижение.

Для справки. Николай Юрьевич Дружинин родился 8 декабря 1985 года в Вихоревке Братского района. Имеет высшее образование: в 2009 году окончил Иркутский государственный университет путей сообщения.

До избрания главой Вихоревки в 2017 году работал заместителем начальника Вихоревского центра организации работы железнодорожных станций.

С 2017 года и по настоящее время — глава Вихоревского муниципального образования.

Состоит в «Единой России», член местного политического совета партии.