«Единая Россия» выдвинула кандидатуру Николая Дружинина на выборы мэра Братского района

В процедуре приняли участие три кандидата и более 1200 избирателей — на 320 человек больше, чем в мае нынешнего года, когда мы проводили ПГ в связи с выборами депутатов районной Думы. За Николая Дружинина проголосовало большинство избирателей, тем самым жители района поддержали его выдвижение. Сейчас наша партийная задача — консолидироваться вокруг кандидата, чтобы обеспечить его победу на выборах, — отметил Дмитрий Брянский.