Масштабная «зачистка» в КПРФ Приморья: из партии исключили депутатов и местных лидеров

— Раскол простирается не только на ряды активистов, но и на ряды сторонников партии. Из партии выгнали людей, у которых есть свой электорат. Среди них есть депутаты, которые продолжат работать на своих округах, но уже не в пользу КПРФ, и это повлияет на настроения. В 2026 году КПРФ придет к выборам абсолютно не в состоянии ни за что бороться, без актива и с лидером, действия которого играют на руку другой партии. На что можно будет рассчитывать? Думаю, один мандат по спискам и максимум один одномандатный округ, — считает Беляков.