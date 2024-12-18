Масштабная «зачистка» в КПРФ Приморья: из партии исключили депутатов и местных лидеров

Приморские коммунисты провели в своих рядах масштабную зачистку от членов партии, несогласных с переизбранием на пост первого секретаря Крайкома (ПКО КПРФ) Анатолия Долгачева. Решением бюро комитета из КПРФ исключены 16 человек. В опале оказались действующие депутаты краевого и муниципального уровней, лидеры наиболее «боевых» местных отделений и даже экс-депутат Госдумы РФ Владимир Гришуков, ранее возглавлявший партию в Приморье. Эксперт считает этот кризис в отделении заслугой ее нынешнего руководителя и прогнозирует для КПРФ потерю статуса «второй партии» по итогам выборов в Заксобрание в 2026 году, сообщает ИА PrimaMedia.
Напомним, что на отчетно-выборной конференции ПКО КПРФ, состоявшейся 1 ноября, произошел раскол. На этапе утверждения регламента и избрания комиссий треть делегатов покинула конференцию в знак протеста. Устроившие демарш коммунисты заявляли о нарушении партийного устава. Некоторые из них настаивали на переносе конференции до вынесения решения по иску краевого прокурора к Анатолию Долгачеву по делу о несоответствии его расходов и доходов и покупке элитной недвижимости.
Присутствовавший на конференции первый замсекретаря ЦК КПРФ Юрий Афонин встал на защиту нынешнего руководителя, а по демаршу он рекомендовал провести партийное разбирательство и напутствовал Крайком на кадровые решения.
Бюро ПКО КПРФ накануне, 17 декабря, приняло решение о массовом исключении из рядов партии ее членов, по сути, обезглавив все шесть местных отделений.
Партбилетов лишились, в частности, по Владивостоку — первый секретарь горкома, депутат Заксобрания Приморья Александр Сустов, второй секретарь горкома Павел Ижко, бывший депутат Думы Владивостока Иван Голубка; по Надеждинскому району — первый секретарь местного отделения КПРФ Владимир Шестобитов, второй секретарь этого отделения, депутат Думы Надеждинского района Олег Григорьев; глава отделения КПРФ в Пограничном Андрей Гаврик, три руководителя из Уссурийского отделения КПРФ — Александр Шестун (первый секретарь), Сергей Солдатов (бывший первый секретарь), Алексей Александров (член ТИКа Уссурийска); первый секретарь Арсеньевского отделения партии Владимир Емельянов; несколько человек из Шкотовского отделения КПРФ, в том числе второй секретарь Александр Горбунов.
Многие из исключенных членов в партии состояли по 40 лет, а то и 50 лет, еще со времен КПСС. Например, в число внутренних оппозиционеров также попал экс-депутат Госдумы и экс-депутат Заксобрания Приморья Владимир Гришуков, который руководил ПКО КПРФ с 1994 по 2016 год и в свое время вручал партбилет Анатолию Долгачеву, когда он был еще юным студентом.
— У нас нет привилегированных членов партии. Если человек нарушает устав, а это было неоднократно, то, как бы с уважением ни относились, вынуждены принять такое решение, — прокомментировал ИА PrimaMedia Анатолий Долгачев.
Некоторые «демаршисты» признали свою неправоту на заседании бюро Крайкома, в их отношении приняты дисциплинарные взыскания, но партбилеты они сохранили. Остальные были лишены членства. Как уточнил Анатолий Долгачев, из партии исключили 16 человек. По его словам, их наказали не только за попытку срыва конференции.
— За один проступок из партии не исключают. Была череда нарушений устава. Они также записали и выложили в сеть Интернет видео, дали комментарии непартийным СМИ. Бюро Крайкома посчитало, что нужно пойти на высшую меру наказания, — пояснил руководитель ПКО КПРФ, добавив, что «данные товарищи имеют право обжаловать решение», обратившись в ревизионную комиссию и Крайкома, и ЦК.
Исключенные из КПРФ первые секретари, соответственно, отстранены от руководства отделениями. Кто будет их возглавлять, решат пленумы горкомов и райкомов — их планируют провести в ближайшее время.
Лишенные членства в КПРФ политики и функционеры планируют обжаловать решение бюро Крайкома не только в ЦК, но и суде. Депутат Думы Надеждинского района Олег Григорьев считает, что речь идет о грубом нарушении 95-го федерального закона о политических партиях. В беседе с ИА PrimaMedia он отметил, что также готовит иск по отчетно-выборной конференции, поскольку у него есть основания полагать, что кворума для принятия решений не было.
— Персональные дела рассматривают местные отделения, только потом информация подается в Крайком, и КРК Крайкома рассматривает дела. Своим решением без процедуры Крайком не может принять такое решение, это нарушение устава. Никто не может наши права таким образом ущемлять. Конечно, мы будем обжаловать. И второй этап конференции тоже, — заявил Григорьев.
Дозвониться до экс-лидера КПРФ в Приморье Владимира Гришукова ИА PrimaMedia не удалось. Своим мнением поделился Александр Сустов. Он сообщил, что первым делом после его исключения из партии «оппортунисты» уничтожили телеграм-канал «КПРФ Владивосток» (18+). Действительно, он исчез из поиска Telegram (6+).
«Это явное свидетельство оппортунизма, охватившего партию, — считает Сустов. — К сожалению, нынешним руководителям не нужна реальная работа. Их устраивает текущее положение вещей, когда есть, как они выражаются, бренд и им можно торговать. Это они с успехом и делали. Наглядно виден отрыв руководства от рядовых коммунистов КПРФ. Уроки КПСС не были выучены, и история повторяется снова».
Отметим, что в связи с исключением депутата ЗС ПК Александра Сустова из рядов компартии может встать вопрос о его работе во фракции КПРФ, тогда ее численность сократится до 10 человек. Но сам депутат сообщил агентству, что заявление о выходе не писал. Если такое решение будет принято, то по инициативе руководства фракции.
По итогам триумфальных для КПРФ выборов 2021 года партия сформировала в ЗС ПК фракцию из 14 депутатов. Большинство которых избралось по округам. Двух депутатов-одномандатников — Геннадия Шульгу и Леонида Васюкевича — исключили из состава фракции из-за их позиции по специальной военной операции. В сентябре 2023 года фракция КПРФ лишилась наиболее яркого своего депутата Артема Самсонова, в отношении которого был вынесен обвинительный приговор. Впрочем, его место по спискам занял руководитель МУПа из Находки, первый секретарь местного отделения КПРФ Эльсевар Габибов, так что численный состав не пострадал.
Однако в декабре этого года после длительной болезни скончался депутат фракции КПРФ по округу № 30 (Арсеньев) Владимир Беспалов. И это еще минус один представитель компартии в парламенте. Довыборы будут назначены на 2025 год, но в текущих условиях шансы на серьезное участие КПРФ в этом округе ничтожны. Высока вероятность того, что Арсеньев на уровне Заксобрания смогут взять единороссы, что им не удавалось сделать последние 10 лет.
Политолог Вячеслав Беляков считает, что приморское отделение КПРФ, сильное в прошлом, при Анатолии Долгачеве деградировало и разваливалось, причем последовательно и целенаправленно. Без актива остались наиболее «боевые» отделения. Последствия этих распрей, по оценке эксперта, партия в полной мере ощутит на ближайших выборах в Заксобрание Приморья.
— Раскол простирается не только на ряды активистов, но и на ряды сторонников партии. Из партии выгнали людей, у которых есть свой электорат. Среди них есть депутаты, которые продолжат работать на своих округах, но уже не в пользу КПРФ, и это повлияет на настроения. В 2026 году КПРФ придет к выборам абсолютно не в состоянии ни за что бороться, без актива и с лидером, действия которого играют на руку другой партии. На что можно будет рассчитывать? Думаю, один мандат по спискам и максимум один одномандатный округ, — считает Беляков.