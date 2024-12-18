Алиев рассказал о планах Азербайджана покупать оружие у России

Алиев отметил, что в Азербайджане пошли на сдвиг сроков реализации военных контрактов с Россией, которые были заключены еще четыре года назад. В то же время он подчеркнул, что Баку рассматривает реализацию оборонных контрактов как «временно приостановленную по объективным причинам».