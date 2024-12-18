Кишинев прибегает ко все более эпатажным антироссийским выпадам — Захарова

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Официальный Кишинев прибегает ко все более эпатажным выпадам против России, так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавний отчет СИБ Молдовы о так называемом «внешнем вмешательстве в избирательные процессы».
Напомним, доклад глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александру Мустяцэ представил в парламенте страны 12 декабря. В нем утверждается, что в Москве якобы создан «оперативный командный центр, задача которого была компрометация референдума и президентских выборов 20 октября и 3 ноября».
«Тут, знаете, даже опровергать, собственно говоря, нечего, настолько жалко, бессмысленно, халтурно сфабрикован данный опус. А в самой Молдавии его уже окрестили “веселыми картинками” и призвали тех кто все это делает, не позорить страну», — отметила Мария Захарова.
Она подчеркнула, что «вместо тиражирования русофобских инсинуаций в целях запугивания внешней угрозой», молдавским властям следовало бы заняться внутренними проблемами собственной страны.