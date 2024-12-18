Ричмонд
+12°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кишинев прибегает ко все более эпатажным антироссийским выпадам — Захарова

Официальный представитель МИД России прокомментировала недавний доклад СИБ Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Официальный Кишинев прибегает ко все более эпатажным выпадам против России, так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавний отчет СИБ Молдовы о так называемом «внешнем вмешательстве в избирательные процессы».

Напомним, доклад глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александру Мустяцэ представил в парламенте страны 12 декабря. В нем утверждается, что в Москве якобы создан «оперативный командный центр, задача которого была компрометация референдума и президентских выборов 20 октября и 3 ноября».

Как отметили в МИД России, вместо доказательств «демонстрируется набор фотографий российских государственных деятелей, парламентариев и работников средств массовой информации, которые просто хаотично соединены друг с другом какими-то стрелочками, и надпись: “Лица в России, которые распространяли нарративы в контексте электоральной кампании в республике Молдова”. То же самое вменяется в вину молдавской оппозиции, которая якобы распространяла некие прокремлевские тезисы.

«Тут, знаете, даже опровергать, собственно говоря, нечего, настолько жалко, бессмысленно, халтурно сфабрикован данный опус. А в самой Молдавии его уже окрестили “веселыми картинками” и призвали тех кто все это делает, не позорить страну», — отметила Мария Захарова.

Она подчеркнула, что «вместо тиражирования русофобских инсинуаций в целях запугивания внешней угрозой», молдавским властям следовало бы заняться внутренними проблемами собственной страны.

Захарова Мария