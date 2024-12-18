Миссия наблюдателей СНГ начала работу в Минске

«Я очень тронут тем, что мне в очерненной раз доверили возглавить миссию. (…) Предыдущий опыт взаимодействия с белорусскими структурами убеждает нас в том, что взаимодействие будет конструктивным, я бы даже сказал, дружеским, что соответствует отношениям между партнерами на пространстве СНГ».