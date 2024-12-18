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Миссия наблюдателей СНГ начала работу в Минске

Глава Миссии наблюдателей на выборах — генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев — получил удостоверение номер один.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Миссия наблюдателей СНГ начала работу на президентских выборах в Беларуси, ее возглавляет генсек организации Сергей Лебедев.

Сегодня он встретился с главой ЦИК Беларуси Игорем Карпенко, который вручил Лебедеву удостоверение N1, передает корреспондент Sputnik.

Как отметил генеральный секретарь на встрече, миссия наблюдателей СНГ стала 13-й, работающей в Беларуси.

«Мы приехали как друзья», — сказал он.

Лебедев поблагодарил за приглашение наблюдать за выборами.

«Я очень тронут тем, что мне в очерненной раз доверили возглавить миссию. (…) Предыдущий опыт взаимодействия с белорусскими структурами убеждает нас в том, что взаимодействие будет конструктивным, я бы даже сказал, дружеским, что соответствует отношениям между партнерами на пространстве СНГ».

сказал он.

Штаб миссии уже сформирован, его возглавит первый заместитель генсека СНГ Леонид Анфимов.

В свою очередь глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко отметил, что в республике рады приветствовать миссию наблюдателей СНГ.

«Мы создадим все условия необходимые условия для работы, окажем содействия по всем направлениям», — сказал Карпенко.

Сейчас идет аккредитация наблюдателей. Уже аккредитовано более 60 международных наблюдателей.

Президентские выборы в Беларуси пройдут 26 января 2025 года. ЦИК принял документы на регистрацию кандидатами в президенты от пяти претендентов на президентский пост.

Планируется, что 23 декабря пройдут заседание ЦИК, на котором будут рассмотрены вопросы регистрации кандидатов.

СНГ