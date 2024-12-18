Россия обеспечит защиту своих граждан в Приднестровье, заявила Захарова

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Россия обеспечит защиту своих граждан в Приднестровье и размещенного там миротворческого контингента, представляющие угрозу им действия будут рассматриваться как нападение на РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На брифинге для СМИ она упомянула «горячие головы» в Кишиневе, размышляющие на тему использования энергетического кризиса в Молдавии для силового решения приднестровского вопроса. С этой точки зрения, Россия якобы держит в заложниках жителей левобережья Днестра и «безразлична к россиянам в Приднестровье», привела соответствующие заявления Захарова.
«Специально для тех, кто эту всю чушь придумывает и распространяет, повторю: ни у кого не должно быть сомнений в том, что Россия будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту находящихся в Приднестровье своих граждан, миротворческого контингента, военнослужащих оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна. Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», — сказала официальный представитель МИД.