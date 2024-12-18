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Лукашенко направился из Омана в ОАЭ с рабочим визитом

Лукашенко направился с рабочим визитом в ОАЭ 18 декабря 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 декабря, в среду, из Омана направился с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

В сообщении говорится, что в ходе визита запланированы ряд встреч и переговоров. В телеграм-канале отметили, что в ходе проведения указанных мероприятий основное внимание будет уделено продолжению, а также развитию сотрудничества в инвестиционной, гуманитарной, торгово-экономической и других сферах, которые представляют взаимный интерес.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко получил в подарок корабль с золотыми парусами в порте «Сохар» Омана.

Кроме того, глава государства пригласил эмира Катара посетить Беларусь в 2025 году.

Также мы писали, что президент сказал про визит султана Омана в Беларусь в середине 2025 года.