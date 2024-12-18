Лукашенко направился из Омана в ОАЭ с рабочим визитом

В сообщении говорится, что в ходе визита запланированы ряд встреч и переговоров. В телеграм-канале отметили, что в ходе проведения указанных мероприятий основное внимание будет уделено продолжению, а также развитию сотрудничества в инвестиционной, гуманитарной, торгово-экономической и других сферах, которые представляют взаимный интерес.