Лукашенко направился из Омана в ОАЭ с рабочим визитом

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 декабря, в среду, из Омана направился с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
В сообщении говорится, что в ходе визита запланированы ряд встреч и переговоров. В телеграм-канале отметили, что в ходе проведения указанных мероприятий основное внимание будет уделено продолжению, а также развитию сотрудничества в инвестиционной, гуманитарной, торгово-экономической и других сферах, которые представляют взаимный интерес.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко получил в подарок корабль с золотыми парусами в порте «Сохар» Омана.
Кроме того, глава государства пригласил эмира Катара посетить Беларусь в 2025 году.
Также мы писали, что президент сказал про визит султана Омана в Беларусь в середине 2025 года.