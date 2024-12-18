Радий Хабиров провел заседание регионального оперативного штаба

Темой обсуждения стало обеспечение защиты инфраструктурных и промышленных объектов Башкирии от террористических угроз. Радий Хабиров отметил, что в весь год оперштаб выстраивал систему организации комплексной защиты объектов критической инфраструктуры в условиях СВО. В республике определили перечень объектов, в отношении которых могут быть совершены атаки, в том числе, с помощью беспилотников. Все предприятия разработали дорожные карты по защите от атак БПЛА.