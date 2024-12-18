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Радий Хабиров провел заседание регионального оперативного штаба

Сегодня глава Башкортостана провел заседание оперативного штаба республики.

Источник: РИА "Новости"

Участие в нем приняли руководители профильных ведомств, силовых структур и оперативных служб.

Темой обсуждения стало обеспечение защиты инфраструктурных и промышленных объектов Башкирии от террористических угроз. Радий Хабиров отметил, что в весь год оперштаб выстраивал систему организации комплексной защиты объектов критической инфраструктуры в условиях СВО. В республике определили перечень объектов, в отношении которых могут быть совершены атаки, в том числе, с помощью беспилотников. Все предприятия разработали дорожные карты по защите от атак БПЛА.

Также в Башкирии создали региональный сегмент оперштаба единого национального центра, который координирует деятельность по реагированию на угрозы нападения с использованием БПЛА. В республике при госкомитете Башкирии по ЧС действует Центр мониторинга БПЛА.