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МИД России: участие Беларуси в переговорах по Украине необходимо

Белорусская сторона неоднократно заявляла о заинтересованности в скорейшем мирном урегулировании украинского конфликта.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Москва высоко ценит и поддерживает мирные усилия Минска по Украине и считает важным и необходимым подключение Беларуси к возможным переговорам, такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы высоко ценим и поддерживаем мирные усилия Минска и считаем важным и необходимым подключение нашего ближайшего союзника к возможным переговорам, переговорным процессам вокруг Украины, которые будут проходить с участием России».

сказала дипломат на брифинге в среду.

Захарова уточнила, что учет интересов Беларуси в области безопасности относится к приоритетам России.

Позиция Беларуси

Ранее Минск неоднократно заявлял, что заинтересован в скорейшем мирном урегулировании украинского конфликта. Белорусская сторона с самого начала предпринимала миротворческие шаги по предотвращению эскалации конфликта.

Помимо того, как отмечали в Минске, на переговорах по урегулированию ситуации на Украине должна присутствовать белорусская сторона, поскольку на них могут затрагиваться важные вопросы, касающиеся Беларуси.

В частности, президент страны Александр Лукашенко отмечал, что участие представителей республики в переговорах является вопросом гарантий безопасности для белорусской стороны. При этом Минск больше ничего не требует и готов работать в данном направлении.

Лукашенко Александр
Захарова Мария