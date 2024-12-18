МИД России: участие Беларуси в переговорах по Украине необходимо

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Москва высоко ценит и поддерживает мирные усилия Минска по Украине и считает важным и необходимым подключение Беларуси к возможным переговорам, такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы высоко ценим и поддерживаем мирные усилия Минска и считаем важным и необходимым подключение нашего ближайшего союзника к возможным переговорам, переговорным процессам вокруг Украины, которые будут проходить с участием России».
Захарова уточнила, что учет интересов Беларуси в области безопасности относится к приоритетам России.
Позиция Беларуси
Ранее Минск неоднократно заявлял, что заинтересован в скорейшем мирном урегулировании украинского конфликта. Белорусская сторона с самого начала предпринимала миротворческие шаги по предотвращению эскалации конфликта.
Помимо того, как отмечали в Минске, на переговорах по урегулированию ситуации на Украине должна присутствовать белорусская сторона, поскольку на них могут затрагиваться важные вопросы, касающиеся Беларуси.
В частности, президент страны Александр Лукашенко отмечал, что участие представителей республики в переговорах является вопросом гарантий безопасности для белорусской стороны. При этом Минск больше ничего не требует и готов работать в данном направлении.